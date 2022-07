Pilotene: Forventer å få en avtale i dag

Saken oppdateres fortløpende.

På vei inn i forhandlingslokalene sier Martin Lindgren i SAS pilot Group til TV 2 at de forventer å få til en avtale i dag.

Lederen for SAS Norske fagpiloter, Roger Klokset, er også optimistisk på vei inn i forhandlingene.

– Ja, vi må jo være det. Vi går alltid for en løsning når vi kommer hit, sier Klokseth til TV 2.

Han er likevel forberedt på at det kan ta flere dager og er forberedt på eventuelle flere dager med flere titalls timer med mekling.

– Jeg er inne på reserveskiftet, men jeg har ett par til. Vi håper selvfølgelig på å få til en løsning snart.

Klokset bekrefter at det kan bli en avtale i dag, men sier også at det kan gå andre veien.

I dag er det to uker siden pilotene i flyselskapet SAS gikk ut i streik, og bare i dag har selskapet innstilt 163 flyvninger.

Den siste runden skal ha startet lørdag klokken 10 og i løpet av helgen skal partene ha gjennomgått rundt 33 timer sammenhengende møter - uten å komme en løsning.

Dette til tross for flere lange meklingsrunder i Stockholm.

– Det betyr at partene er i en veldig viktig fase av prosessen, hvor de virkelig gir alt for å forsøke å komme til en løsning, sa flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til TV 2 søndag.

Partene møtes igjen til en ny runde mekling fra klokken 09.00 mandag morgen.

Det betyr at streiken er inne i sitt 15. døgn og det er ingenting som tyder på at partene kan komme til en løsning i løpet av dagen.

SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs har tidligere opplyst at partene jobber punkt for punkt på listen over krav, men at enighet på ett punkt kan føre til endinger på neste, noe som gjør meklingen uoversiktlig.