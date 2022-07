Vill Haaland-effekt for City: – Et helt annet beist

Det er naturlig nok ikke de sportslige hensynene som står i sentrum når Premier League-mesterne legger ut på USA-turné før sesongstart.

Da ville de ikke flydd frem og tilbake over Atlanterhavet, og fra Houston i sør til Green Bay i nord i løpet av åtte dager, bare for å trene i stekende sol og rundt 40 varmegrader.

Mye av poenget med treningskampene mot Club América (20. juli i Houston) og Bayern München (23. juli i Green Bay) og de tilhørende aktivitetene rundt er å bygge Citys merkevare i USA og nå et bredere publikum.

Det startet allerede på dag én: Søndag stilte Riyad Mahrez, Oleksandr Zintsjenko og noen av ungguttene i troppen (inkludert norske Oscar Bobb) på et arrangement for funksjonshemmede barn.

Samtidig stilte Rodri, Nathan Aké og flere andre City-spillere til draktsignering og spørsmål-og-svar-seanse på en grillrestaurant i sentrum av Houston.

Ifølge TV 2s opplysninger deltok Erling Braut Haaland på et sponsoroppdrag med utstyrsleverandøren Puma hos den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA.

De neste dagene er det også planlagt PR-opptredener på en racerbane samt arrangementer for fans.

– Å signere Haaland er ganske forvandlende for City når det kommer til markedsføring, sier Daily Mail-journalist Jack Gaughan, som er på plass i Houston for å dekke USA-turneen.

– Det er veldig, veldig sjeldent at de punger ut for en som allerede er et globalt fenomen, sier han.

Han trekker frem Jack Grealish som den mest «reklamevennlige» spilleren i City-troppen før Haalands ankomst.

– Da de signerte Grealish i fjor, var det enormt fra et britisk perspektiv for markedsføringens del fordi han er godt likt av engelskmenn og er en type du kan bruke i reklamer og sånt. De har brukt ham mye. Men Haaland er et helt annet beist i denne sammenhengen, sier Gaughan.

Han utdyper:

– Attraktiviteten hans strekker seg over hele verden allerede, selv om han bare er 21. Det blir enormt for City. De kommer til å bruke ham mye. Denne uken i USA kommer han til å være ansiktet til flere kommersielle aktiviteter, uten tvil.

Sam Lee, som dekker Manchester City for The Athletic, stemmer i.

– Grealish-overgangen knuste alle rekorder for Manchester City knyttet til sosiale medier. Alt som handlet om Grealish, var mye mer populært enn det City hadde gjort med andre spillere, sier Lee og fortsetter:

– Men Haaland-overgangen har blåst alt det av banen.

Videoen av Haaland i City-drakt som barn og deretter som voksen, har fått i underkant av 2,9 millioner likes på Instagram. Ingen andre av klubbens innlegg er i nærheten.

– Å få Haaland om bord betyr at de har en global superstjerne de kan vise frem over hele verden. Han kommer ikke bare til å være på reklameplakater i Manchester, han kommer til å bli Citys og Premier Leagues ansikt utad i India, Sør-Afrika og Argentina. Det er enormt, sier Lee.

Kilder i Manchester City sier til TV 2 at klubben aldri har opplevd lignende trøyesalg som etter at Haaland fikk tildelt draktnummer ni for en drøy uke siden.

Allerede før han har spilt sin første Premier League-kamp er Haaland i ferd med å bli den Manchester City-spilleren med flest følgere på Instagram. Kun Kevin de Bruyne (18,3 mill.) har flere enn jærbuen (17,2 mill.).

Onsdag får han trolig sin første kamp som Manchester City-spiller mot Club América i Houston.

Haaland trente søndag sammen med lagkameratene i Texas-byen etter å ha tiltrukket seg oppmerksomhet fordi han ikke ble avbildet på trening hele uken i Manchester.

Ifølge landsmann Oscar Bobb vakte han oppsikt under avslutningstreningen.

– Helt sykt, sier 19-åringen.