Citys norske stortalent fikk sjokk: – Det var helt sykt

Manchester City ankom Houston sent lørdag kveld norsk tid. Søndag trente de for første gang i Texas-solen.

De første bildene av Haaland i aksjon på trening for sitt nye lag var det store samtaleemnet, men han er ikke den eneste nordmannen som er med på turné.

MÅLBEVISST: Erling Braut Haaland på City-trening. Foto: Manchester City

Den 19 år gamle Oslo-gutten Oscar Bobb (19) er for første gang med på sesongoppkjøringen med førstelaget, slik TV 2 avslørte lørdag.

Etter å ha trent med resten av laget på formiddagen deltok unggutten noen timer senere på et arrangement med funksjonshemmede barn.

Sammen med noen andre unggutter fra City-troppen, samt stjernene Riyad Mahrez og Oleksandr Zintsjenko, spilte Bobb fotball med barna, stilte opp på bilder, signerte autografer og delte ut gratisbilletter til onsdagens kamp mot meksikanske Club América i Houston.

Deretter stilte den tidligere Lyn-, Porto- og Vålerenga-spilleren til intervju med TV 2.

– Jeg har visst en stund at førstelaget skulle på tur og håpet at jeg skulle få være med, så jeg ble veldig glad. Det er så kult at de fleste fra førstelaget er med, så får jeg se hvordan de oppfører seg og lever, sier Bobb.

– Hvordan har det første døgnet vært?

– Det er sykt å se på Erling og de andre guttene. Vi gikk gjennom flyplassen. Jeg gikk bare helt vanlig, men de ble stoppet hele tiden. For dem skjer det hele tiden og det blir litt mye. Det er helt utrolig å se, for man glemmer litt hvor store de er. Det har vært så kult, det er så proft, så bra fasiliteter, jeg har aldri vært i USA heller, så det er kult.

– Død etter fem minutter

Han har akkurat kastet i seg en flaske vann og står med et håndkle rundt halsen for å beskytte seg den stekende solen.

Termometeret rundet 38 grader i skyggen. Med den høye luftfuktigheten i Houston skapte heten trøbbel på første trening søndag formiddag.

– Det var helt sykt. Vi spiller i firkant på starten av treningene. Jeg var helt død etter fem minutter. Men jeg klarer meg, smiler Bobb.

– Firkant med disse spillerne er vel ikke lett?

– Nei, det er ikke lett. Jeg prøver å gå mest mulig med de yngste, men jeg havner mye i midten.

Bortsett fra Aymeric Laporte, Ilkay Gundogan og Phil Foden er alle de største City-stjernene på plass i USA.

Etter å ha trent med Kevin de Bruyne og resten av de regjerende Premier League-mesterne feller Bobb følgende dom over nivået:

– Bedre enn jeg noensinne har sett. Disse her er de største i verden. Det har aldri vært en treningsøkt jeg har vært med på der det ikke har vært fullt kjør og 100 prosent seriøst. Det er noe jeg ser og blir inspirert av.

Hyller Guardiola

– Hvordan er det å ha Pep Guardiola som trener?

– Veldig hyggelig kar. Veldig intens. Alt skal alltid være 100 prosent. Veldig god til å forklare i dybden. Jeg synes kanskje han er tidenes beste. Man ser det enda bedre på nært hold.

– Har du hatt samtaler med ham?

– Jeg har ikke hatt så mange personlige samtaler, men det er fint at han hilser og lurer på om du har det bra. Han virker som en veldig bra kar. Jeg tror han er den beste å være rundt for å se hvordan det er på toppen.

Haaland-råd

Det har skapt diskusjoner og spekulasjoner på sosiale medier at Erling Braut Haaland ikke ble avbildet på trening under sin første uke som City-spiller, men søndag trente han med laget.

Bobb forteller at Haaland satte seg i respekt fra første stund:

– Vi trente på avslutninger. Det var helt sykt å se. Det er noe annet, ass.

– Er det godt å ha en annen nordmann i troppen?

– De samtalene vi har hatt, har vært veldig hyggelige. Han har gitt meg gode råd, faktisk. Han er verdens beste spiss, så det er bare å se og lære av hvordan han lever og spiller, sier Bobb.

Hittil har 19-åringen sittet på benken for Citys førstelag én gang, i FA-cupen mot Swindon i januar. Nå håper han på minutter under Guardiolas ledelse enten mot Club América onsdag eller Bayern München lørdag.

– Jeg har snakket med mamma og pappa, og sagt til dem at først og fremst vil jeg være med for å se hvordan det er. Men selv om det bare skulle være litt, håper jeg at jeg får kjent på det. Akkurat nå er jeg glad for å være her og håper på at noe bra kan skje. Hovedfokuset er bare å gjøre det bra nok, så tror jeg alt kommer av seg selv, sier Oscar Bobb.