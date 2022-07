TV 2 erfarer: Thorsby blir Union Berlin-spiller

Etter det TV 2 erfarer er Morten Thorsby enig med tyske Union Berlin om en fireårskontrakt. Den medisinske sjekken venter mandag.

Ifølge TV 2s opplysninger betaler den tyske klubben tre millioner euro til Sampdoria for nordmannen, i tillegg til én million i eventuelle bonuser. Totalsummen tilsvarer rundt 40 millioner norske kroner.

Thorsby var ønsket av italienske Salernitana, men ble ikke overbevist av klubbens fremstøt. I Union Berlin blir Thorsby lagkamerat med landsmann Julian Ryerson.

Hovedstadsklubben endte på femteplass i Bundesliga forrige sesong og skal spille Europa League i høst.

Selv ønsket ikke 26-åringen å uttale seg om en potensiell sommerovergang da han ble spurt om fremtiden under landslagssamlingen i juni.

I ferien har miljøaktivisten brukt tiden til toppmøter med EU og FN.

– Vi spillere må anerkjenne at klimakrisen er noe som kan angripe sporten vår. Det er på tide at vi bruker rollene våre for en løse denne krisen, og jeg tror vi har et kjempepotensial, sa Thorsby.

Midtbanespilleren hadde kun ett år igjen av kontrakten sin med Sampdoria. Serie A-klubben så sommerens overgangsvindu som det siste der de kunne få en anselig sum for Heming-gutten.

Totalt ble det 47 kamper og tre mål for den italienske klubben.

Thorsby har etter hvert blitt en viktig brikke for Ståle Solbakken og landslaget med sine 15 kamper for Norge.

Tidligere har den ferske Bundesliga-proffen spilt for Heerenveen og Stabæk.