Sparker sikkerhetssjefen og riksadvokaten

Ukraianas president Volodymy Zelenskyj har gitt to høytstående personer sparken, melder presidentkontorets nettside.

Zelenskyj har utstedt enn ordre om å avskjedige lederen for statens sikkerhetstjeneste, Ivan Bakanov, i tillegg til statsadvokat Iryna Vendiktova, ifølge presidentkontorets nettside.

Vendiktova har ledet arbeidet med straffeforfølgelse av de russiske krigsforbrytelsene i Ukraina.

Det meldes at Oleksij Simonenka tar over som riksadvokat.

Det opplyses ikke hvem som tar over for Bakanov som sjef for statens sikkerhetstjeneste.

Bakanov har tidligere blitt meldt å ha vært på tynn is, etter flere nederlag når det kommer til sikkerhetsspørsmål, og tapet i byen Kherson. Det var Politico som meldte dette.