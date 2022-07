Ny nedtur for Rekdal – tapte poeng mot gamleklubben

Aalesund - Rosenborg 0-0

Det ble ingen festaften for Rosenborg som gikk av banen uten scoring mot Lars Arne Nilsens Aalesund.

Tangotrøyene var nærmest to ganger ved Dario Canadjija, men en god André Hansen og litt udyktighet førte til at RBK fikk et noe heldig poeng med seg hjem til Trondheim.

Foran mål skapte bortelaget få store sjanser. 19 år gamle Bryan Fiabema klarte ikke å fylle tomrommet etter at lagets to toppscorere Stefano Vecchia og Ole Sæter måtte stå over med skader.

Rosenborg ligger på 5. plass i Eliteserien, elleve poeng bak ligaleder Molde, som har spilt én kamp mer. Aalesund ligger to plasser bak, med imponerende 21 poeng så langt i opprykkssesongen.

Rosenborg var det førende laget i den første omgangen, selv om de store farlighetene uteble. Deretter tok Aalesund over taktpinnen.

Etter 49 minutter var Canadjija på farten og curlet mot lengste hjørnet. Keeper Hansen reddet mesterlig til corner.

Ti minutter senere var hjemmelaget nære igjen. Canadija spilte gjennom RBK-forsvaret til Isak Dybvik Mätta. Backen fant Simen Bolkan Nordli, som ikke var langt unna å hælflikke ballen i lengste hjørnet.

Kampen største sjanse kom like etter timen. Golubovic la hardt inn der Canadija avsluttet mot lengste kryss. Midtbanespillerens forsøk gikk like over mål.

Oppgjøret ebbet dermed ut i 0-0, som nok begge lag vil være litt misfornøyd med.