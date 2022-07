Stjerneparet giftet seg i Nevada

TMZ skal ha sett rettsdokumenter som viser at lisensen for bryllupet ble tatt ut 16. juli.

NBC melder også at paret har giftet seg.

Bryllupet skal ha foregått i Las Vegas, mens bryllupslisensen er fra Clark County i Nevada.

Bryllupet skjer tre måneder etter at det ble kjent at paret hadde forlovet seg.

Lopez og Affleck var også sammen en periode på 2000-tallet, men gjorde det slutt etter to år i 2004. Før de rakk å gifte seg.

TMZ skriver at de fant tonen igjen for et års tid siden, og har nå tatt forholdet et steg videre.