Kaller straffe komisk – får kritikk av sjefen

Haugesund-spiller er uenig i straffeavgjørelsen som ledet til at Molde tok seieren.

Molde-Haugesund 1-0

Molde-spillerne ropte på straffe rett før pausen, men fikk det først som de ville da Søren Reese satte inn sin andre takling inne i 16-meteren etter hvilen.

David Fofana gikk i bakken. Dommer Mohammad Usman Aslam pekte på krittmerket, til Molde-fansens begeistring og Reeses fortvilelse.

– Jeg vet ikke om jeg skal grine eller le, sier FKH-spilleren til TV 2.

– Jeg synes det er litt komisk. Jeg treffer ball, og han dømmer straffespark, fortsetter dansken og rister på hodet.

Han legger til:

– Jeg er selvfølgelig irritert på meg selv for at jeg lagde straffe på den måten, men jeg er selvfølgelig uenig i at det er straffespark.

Haugesund-trener Jostein Grindhaug mener at Reese ikke burde ha gått ned i situasjonen.

– Vi skal ikke la dommeren kunne blåse straffe der. Der ser jeg helst at man står på beina og blokker den ut, sier Grindhaug til TV 2.

Molde-sjef Erling Moe sier at han ikke har sett situasjonen i reprise.

– Han gir i hvert fall dommeren anledning til å blåse. Jeg regner med at den er grei, uten at jeg har sett den opp igjen, understreker Moe.

Se situasjonen i vinduet øverst.

Magnus Grødem omsatte straffen til mål.

Dermed leder fortsatt de blåkledde Eliteserien foran Lillestrøm, som spile 2-1 borte mot Odd søndag. «Fugla» er likt på poeng, men har dårligere målforskjell.

Viking ligger på 3.-plass med fem poeng færre enn duoen i tet.

(©NTB/TV 2)