Forhandlingene fortsetter mandag: – Meget alvorlig for SAS

Etter å ha drevet forhandling i 33 timer avsluttet SAS og pilotforeningene søndagens forhandlinger klokken 19.

Partene vil på nytt møtes rundt forhandlingsbordet klokken 9 mandag.

Streiken pågår nå på det 14. døgnet, og partene har vært i Stockholm for å forhandle siden onsdag denne uken.

To timer senere kom forhandlingsleder i SAS Marianne Hernæs ut av Næringslivets hus i Stockholm.

– Vi hadde forhåpninger om å finne en løsning i dag og hadde et ønske om å fortsette forhandlingene videre i kveld, sier Hernæs.

Hun legger til at det er svært alvorlig for selskapet dersom denne streiken kommer til å fortsette over tid.

Det skal ha vært lederne for pilotforbundene som tok avgjørelsen om å gi seg under dagens forhandlinger.

Mulig brudd

I meklingsprosesser der partene er i konflikt er det likevel alltid en fare for brudd i forhandlingene.

Det skjer dersom en eller flere av de involverte partene ikke ser grunnlag for å komme til enighet.

MULIG BRUDD: Mats Wilhelm Ruland, riksmekler. Bilde fra SAS-forhandlingene i Stockholm 28/6-22 Foto: Per Haugen / TV 2

På spørsmål om riksmekleren kjenner til om SAS og pilotforeningene vil møte under morgensdagens forhandlinger svarer han:

– Som riksmekler i Norge har jeg ikke myndighet til å pålegge partene å møte og fortsette forhandlingene. Men hittil sitter jeg ikke på informasjon som tilsier at de ikke vil være der.

Han legger til at han ikke vil gi seg før partene eventuelt sier de ikke vil mekle mer. Like før klokken 8 har pilotforeningen bekreftet overfor TV 2s reporter at de møter i morgen.

De siste dagene har det vært mer bevegelse enn hva det har vært i de tidligere forhandlingsrundene, ifølge Ruland.

Ikke for morroskyld

Leder for SAS Norske SAS-flygers forening Roger Klokset gir SAS skylden for at de ennå ikke har funnet en løsning i konflikten.

– Jeg opplever for all del at vi tar vår del av ansvaret med tanke på at vi strekker oss så langt vi overhode kan, sier Klokset.

Han taler for pilotforeningen og deres medlemmer når det det gjelder hva konflikten dreier seg om fra deres side.

SKYLDSSPØRSMÅLET: Leder for SAS Norske SAS-flygers forening Roger Klokset mener SAS har en større del av ansvaret for at konflikten ennå ikke er løst. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det handler om eksistensgrunnlag og med det sagt står vi så lenge som nødvendig, sier han.

Lederen for pilotforeningen ønsker ikke å si noe om de møter SAS på deres krav. Men understreker at i all mekling og forhandling er det bevegelse på begge sider.

– Vi jobber alt vi kan for å finne en løsning. Vi sitter ikke oppe i 36 timer fordi vi synes det er gøy, sier Klokset.

SAS ville fortsette

Til tross for at SAS sin forhandlingsleder mener deres viktigste oppgave er å lande en løsning er det fortsatt enkelte utfordringer.

– Alle må forstå at vi er i en vanskelig situasjon der pengene renner ut av kassen, samtidig som vi er avhengig av å få folk som tør å investere i selskapet, sier Hernæs.

VILLE FORTSETTE: Forhandlingsleder i SAS Marianne Hernæs sier de ønsket å fortsette dagens forhandlinger. Foto: Chris Anderson/TT / NTB

Det handler om forutsigbarhet overfor de investorene som skal bruke penger på selskapet og er avgjørende for å kunne gi et nytt og bærekraftig SAS, ifølge forhandlingslederen.

På spørsmål om hvordan ledelsen stiller seg til at flyforeningen hevder det er SAS som har skyld i at det ennå ikke er kommet en løsning, svarer hun:

– Jeg kan ikke stå for hva Roger Klokset velger å uttale seg om. Men jeg kan love at vi ønsket å fortsette dagens forhandlinger med forbehold å finne en løsning.



2.500 norske avganger

900 piloter i SAS har streiket siden 4. juli. Det har hittil ført til 2.225 kansellerte flyvninger i Norge.

Søndag er 162 avganger til og fra Norge innstilt, og 88 avganger mandag er allerede rammet.

Flyselskapet opplyste torsdag at streiken hadde kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, tilsvarende 1,26 milliarder norske kroner.