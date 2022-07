Utskjelt profil ga Fagermo pusterom

Sarpsborg 08 - Vålerenga 0-1

For andre gang på rad tegnet Amor Layouni seg på scoringslisten og Vålerenga tok alle tre poengene.

Denne gang på bortebane i Sarpsborg, hvor Dag-Eilev Fagermos menn framsto langt mer solide enn de har gjort tidligere.

– Jeg føler meg bra nå, de står høyt slik at vi kan såre dem, sier Layouni til Discovery+.

Siden svensken kom til Vålerenga før sesongen 2021 har han slitt med å finne tilbake til storspillet han viste i Bodø/Glimt. I fjor ble han blant annet slaktet av TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Vidar Kjartansson og Amor Layouni, de har jo vært katastrofalt svake. Layouni har ikke klart å drible en eneste mann, var dommen fra Mathisen etter halvspilt sesong.

Vålerenga tar dermed et stort steg vekk fra nedrykksstriden. Sarpsborg blir stående med sine 19 poeng.

Toppscorer skadet

Det var Sarpsborg som hadde mest ball innledningsvis, selv om de store mulighetene uteble den første halvtimen.

Men etter 30 minutter driblet Layouni seg noe heldig gjennom flere 08-spillere og hamret kula like over keeper Simen Vidtun Nielsen.

– Det er ikke en direkte keepertabbe, men det er mulig å ta den, sa tidligere landslagspiller Raymond Kvisvik i TV 2s Fotballrunden-studio.

Vondt ble til verre for Sarpsborg når toppscorer Mikkel Maigaard måtte gi seg med en skade minutter etterpå.

Like før pause så vi nesten en repsie fra Layouni. Denne gang siktet han lavt mot hjørnet i et forsøk som gikk like utenfor.

Burde doblet

Vålerenga presset på for sin andre scoring etter hvilen.

Seedy Jatta var nære å utnytte en håpløs feil av hjemmelaget, men bommet alene med keeper Vidtun Nilsen.

Osame Sahraoui hadde også en god kamp. Ved 70 minutter spilt dro han seg fri i kjent stil i motstanderens boks, men kantspillerens forsøk ble klarert av Bjørn Inge Utvik.

Hjemmelaget la inn et ekstra trøkk i sluttminuttene, men oppofrende Vålerenga-spillere kunne juble for seieren.