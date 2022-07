Stjerner refses: – Folk er blinde

– Det virker som det er totalt anarki, sier Kurt Asle Arvesen etter Jumbo-Vismas blytunge dag på den 15. etappe i Tour de France.

Den tidligere proffsyklisten er svært kritisk til at Wout van Aert gikk i brudd på etappen. Han satt kun sammen med Nils Pollitt og Mikkel Honoré, før han fikk beskjed om å slippe seg ned til feltet.

– Van Aert brukte masse krefter i et tremannsbrudd. Det skal ikke være nødvendig å sende lagbilen opp og kalle ham tilbake. Det skulle han forstått selv, sier Arvesen på TV 2s Tour de France-sending.

– Aldri sett Kristoff så i kjelleren før

Primoz Roglic brøt før 15. etappe etter å ha veltet på femte etappe. Underveis på etappen forsvant Steven Kruijswijk ut av rittet etter å ha veltet og holdt seg til skulderen, før han ble hentet av ambulanse.

– Det virker som de store stjerne Primoz Roglic og van Aert får lov til å gjøre akkurat som de vil. Dette er verdens største sykkelritt! Det er én uke igjen, og de kan vinne med den lille dansken i gult. Da trenger de alle. Drit i Spania rundt, som kommer etterpå, sier Arvesen, som sikter til at Vuelta a España trolig er det neste store målet for Roglic.

Van Aert: – Folk er blinde

Wout van Aert slår tilbake mot kritikken.

– Jeg vil ikke svare på det. Jeg har forklart det hundre ganger. Om folk ikke ser at jeg bidrar til lagets mål om å vinne den gule trøyen, er de blinde, antar jeg, sier den belgiske stjernen til TV 2.

Van Aert ble for øvrig nummer to på etappen bak Jasper Philipsen.

– Virker som det er totalt anarki

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes minner om at van Aert og Roglic har gjort en særdeles viktig jobb for Vingegaards trøyejakt.

– Han har gjort en enorm hjelperytterjobb for Vingegaard på fjelletapper gjennom rittet. At han får lov til å kjøre for egne sjanser innimellom, skulle bare mangle. Når det gjelder Roglic, må vi ikke glemme at han har vært en kjempeviktig del av Vingegaards gule trøye. Hadde det ikke vært for Roglic, kunne de ikke satt Tadej Pogacar under det samme presset. Vi så på de siste føringene i går at det ikke var mye å hente på føringene til Roglic, sier Drivenes.

Grischa Niermann, sportsdirektør i Jumbo-Visma, forteller at det var planen at Wout van Aert skulle jakte på brudd som kunne gå inn.

– Vi ønsket en spurt, men vi ville ikke kontrollere, så på starten kunne Wout se etter brudd. Det ble bare tre foran, og han skulle ikke kjøre som en del av et tremannsbrudd. Så han ventet på feltet, men det slo ikke ut som ventet, selv om det var fint med en andreplass, sier han.

Kruijswijk måtte bryte

– Fortjener mer respekt

Sportsdirektør Niermann angrer ikke på at Primoz Roglic ble sendt hjem fra Tour de France. Han avviser at de ville beholdt sloveneren dersom de hadde visst at Steven Kruijswijk måtte bryte på etappen.

– Nei, for de siste dagene har vi sett at han ikke kunne spilt en rolle fro Jonas. Formen er blitt dårligere, kroppen responderer ikke. Da hadde han også brutt i dag. Det er veldig, veldig synd at Steven er ute, men det har ikke noe å si for avgjørelsen vår, sier Grischa Niermann.

Vingegaard leder sammendraget med 2.22 ned til Tadej Pogacar, som også har mistet to hjelperyttere i Vegard Stake Laengen og George Bennett, begge med positive koronaprøver.

Jumbo-Visma i kjempetrøbbel

– Jumbo-Visma har en mann i gult. Vingegaard fortjener mer respekt, mener Kurt Asle Arvesen.

– Jeg tror Vingegaard tenker på hva som skjer. Jeg vet at Roglic har slitt med skade, men han fullførte i går og han kunne prøvd i dag. Det gikk forholdsvis rolig, og så kunne han brukt hviledagen og bidratt til han faller av sykkelen, sier den nåværende sportsdirektøren i Uno-X.

Jonas Vingegaard var også i bakken på 15. etappe, men han sier selv at han var «okay». Tiesj Benoot var nede i den samme velten, og så ut til å få en større smell, men han kom til mål. Grischa Niermann sier at Jumbo-Visma kommer til å se an Benoots status gjennom hviledagen.

