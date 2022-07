EM-dronningen ble vraket av Hege Riise – så tok det helt av

Se England - Spania i EM-kvartfinale onsdag fra 20.30 på TV 2 og TV 2 Play!

Det engelske laget har stormet gjennom gruppespillet i EM med tre strake seirer, null baklengsmål og 14 scoringer.

Fem av dem er scoret av Arsenal-stjernen Beth Mead. Hun har hatt målgivende på ytterligere tre.

For ett år siden var det lite som tydet på at 27-åringen skulle være en av Englands mest avgjørende spillere i et mesterskap.

– Noen ganger trenger du kanskje en sånn vekker, sier England-kaptein og Arsenal-spiller Leah Williamson til TV 2.

– Hun har jobbet mye med seg selv og forbedret seg. Nå finnes det ingen tvil om at hun fortjener en plass i dette laget.

England-kaptein Leah Williamson og Beth Mead under kampen mot Norge, der sistnevnte scoret hat trick i 8-0-seieren. Foto: MATTHEW CHILDS

Vekkeren Williamson snakker om inneholder en norsk trener.

I 2021 var Hege Riise treneren for Storbritannias OL-lag i fotball. Den norske landslagslegenden var på en korttidskontrakt etter at Phil Neville forlot jobben.

– Hun har vært skikkelig god nå. Det er gøy å se, sier Hege Riise til TV 2 om spilleren hun vraket til OL-troppen.

For Riise fant ikke plass til Mead i troppen som reise til Tokyo i fjor sommer.

Den norske treneren påpeker at nåløyet var trangere under lekene, ettersom man velger spillere fra hele Storbritannia.

– Og det var en liten tropp og mange kamper. Det å kunne bekle flere posisjoner var jo et viktig kriterium inn i det, forklarer Riise.

MILDERTIDIG SJEF: Hege Riise ledet Storbritannia til en kvartfinale i OL. Der ble det exit mot Australia etter ekstraomganger. Foto: Mike Egerton

I tillegg spilte formen på klubblaget inn.

– Hun presterte heller ikke så stabilt for Arsenal, da. Nå har Arsenal, i ligaen, vært veldig solide. Så hun har jo fått et løft gjennom klubben også, sier hun, og understreker:

– Men at det var en god fotballspiller, var det aldri tvil om.

I etterkant har Mead scoret fenomenale 19 mål på 16 kamper for landslaget.

Før det var målfangsten langt mer mager for 27-åringen.

Ble sint på Neville

Phil Neville ga henne England-debuten i 2018, uten at forholdet til Mead bare var harmonisk, skriver The Guardian.

Den tidligere Manchester United-spilleren beskrev henne som i overkant «laid-back», og mente at hun kunne ha vært mer ambisiøs.

Etter å ha scoret et lekkert mål mot Brasil, hadde Mead forventet å starte neste kamp.

I stedet ble hun rasende etter å ha blitt vraket.

– Hun stormet bokstavelig talt ut av rommet, rasende. Og jeg tenkte: «Jobben er gjort, hun er klar nå», har Neville fortalt, ifølge BBC.

GA SEG: Phil Neville var ferdig som landslagssjef for England i januar 2021. Han tok da over den amerikanske klubben Inter Miami, hvor David Beckham er eier. Foto: Richard Sellers

Inn mot VM i 2019 var hun i god form. Neville var fornøyd med responsen etter alvorspraten.

– Sinnet jeg ser i henne nå, aggresjonen og bestemtheten. Hun har forstått det, sa han.

Senere ble det etterlyst mer stabilitet fra Arsenal-spilleren. Kanskje var det OL-vrakingen som skulle til.



Hun har scoret fire hat trick for landslaget. Samtlige har kommet etter OL, det siste mot Norge.

– Jeg kjenner Beth veldig godt og hun er en følelsesladet person, samtidig som hun vet hva hun vil, sier Williamson, som er lagvenninne med Mead både på landslaget og i Arsenal.

– Du kan gå i to ulike retninger etter en tøff opplevelse som det. Jeg vet hvor mye det såret henne å gå glipp av OL.

I forbindelse med EM fortalte Mead i et intervju med The Telegraph, hvor hun understreket at hun ikke klandret Riise, at hun var såret og sint.

– Det tente en gnist i meg. Jeg ville ikke føle meg slik igjen. Om noe, var jeg på mitt mest bestemte og fokuserte da jeg kom tilbake til Arsenal, fortalte Mead.

STJERNE: Beth Mead åpnet EM med å senke Østerrike på Old Trafford. Foto: Martin Rickett

«Angry Meado» skal etter hvert ha blitt en greie i den engelske landslagstroppen.



Stjernespilleren forklarte at hun spiller på sitt beste når hun er sint.

Til et visst punkt, i alle fall.

– Jeg har spilt på mitt beste denne sesongen. Jeg hadde noe å bevise. Kanskje det som skjedde i OL vil vise seg å være hell i uhell, sa hun til Telegraph.

– Folk sier alltid at man ikke skal lese negative ting, men det er drivstoffet mitt. Det får meg i gang. Noen folk synes kanskje at det er rart, men det er bare sånn jeg er, siteres hun på.

Får Riise-ros

Riise er enig i at Mead spiller på sitt beste nå.

– Hun har jo vært en landslagsspiller lenge. En god og solid spiller, beskriver 52-åringen.

– Hun gjør en god innsats, er tofotet og en klok fotballspiller. Og så er det mye med tillit. Man vokser på tillit, og hun makser potensialet sitt nå i EM, mener hun, som nylig ledet Norges J19-landslag til EM-finale – og er nevnt blant kandidatene til å overta den ledige A-landslagsjobben i Norge.

