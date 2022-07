LSK-svenske matchvinner i overtidsdrama: – 100 prosent eufori

Odd - Lillestrøm 1- 2

Avgjørelsen falt langt ute i overtiden etter en corner fra innbytter Gjermund Åsen.

Fra to meters hold styrte han ballen i mål og sørget for tre uhyre viktige poeng etter det sure tapet mot Viking sist runde.

– Det er 100 prosent eufori. Vi ville så gjerne ha tre poeng og når den går i mål mister alle det og vi feirer med fansen, jævla «skönt», sier Pettersson til TV 2.

Det var Lillestrøms tiende scoring på corner denne sesongen, og gjør at kanarifuglene holder tritt med Molde i toppkampen, som også vant sin kamp mot Haugesund.

Begge lagene står nå med 33 poeng, men Molde har bedre målforskjell enn Geir Bakkes menn.

Odds Tobias Lauritsen scoret i det som var spissens siste kamp for klubben.

– Det er selvfølgelig veldig dumt og den verste avslutningen man kan få med scoring i siste sekund.

– Hvordan føles det å forlate Odd?

– Det var vemodig. Trist å gå der å kjenne på at dette var siste kamp. Jeg har jo vokst opp her og sett på laget hele livet mitt, sier Lauritsen.

Feberredninger

Ti minutter var gått da Akor Adams fikk kampens første avslutning på mål. Gjestene startet best på Skagerak Arena, men Odd-mannskapet jobbet seg inn oppgjøret utover i en tettspilt første omgang.

Tobias Lauritsen sørget for en stor sjanse til vertene da han la til rette for Milan Jevtovic ti minutter før hvilen, men serberens avslutning føyk over Mads Hedenstad Christiansen i LSK-buret.

JEVNSPILT: Lillestrøms Vetle Dragsnes og Odd-veteran Espen Ruud i en av mange tette dueller. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

I motsatt ende vartet Leopold Wahlstedt opp med en feberredning da Yildren Ibrahimaj var på farten like etter. LSKs Christiansen høynet med en enda sterkere redning minutter etter igjen – men nevnte Jevtovic ble nektet scoring.

Overtidsdrama

Lillestrøm tok kontroll tidlig i annenomgangen. Adams og Ibrahimaj fikk to store sjanser før ti minutter av annenomgangen var spilt, men ingen fant nettet. Det gjorde heller ikke Tobias Lauritsen, som ikke klarte å utnytte en gavepakke av LSK-forsvaret like etter.

HEMNINGSLØS FEIRING: Ibrahimaj ga LSK ledelsen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Timen var spilt da bortelaget tok ledelsen. Med god plass foran seg satte Ibrahimaj i gang et fint rad mot Odds sekstenmeter, før han slapp ballen til Magnus Knudsen. LSK-juvelen brukte ett touch på å legge til rette, før han satte ballen i nota bak en sjanseløs Wahlstedt.

Så var det Lauritsens tur. Conrad Wallems innlegg fant spissen som fikk gå uforstyrret opp og heade inn 1-1 bak en fortvilet Christiansen.

To minutter ut i overtid kom avgjørelsen. Pettersen sørget for seier til gjestene fra Romerike.

– De trøkker på og så glipper det til slutt på dødball. Vi gjør en god kamp mot et av Norges aller beste lag. Det var surt i dag, men vi må fortsette å prestere godt, sier Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen.