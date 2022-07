Utslitt Kristoff sjanseløs: – Jeg savner Norge litt nå

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Jasper Philipsen tok sin første etappeseier i årets Tour de France etter å ha spurtslått Wout van Aert og Mads Pedersen søndag.

Dermed fikk Philipsen revansj etter en klassisk Youtube-blemme tidligere i Touren da han jublet for det han trodde var en seier, men van Aert var allerede i mål og hadde tatt etappeseieren.

– Det gjør det super-utrolig. Jeg vet hvordan det er å tape i Tour de France, jeg har vært nær mange ganger. Det fungerte i dag, og det er utrolig. Jeg kan ikke tro det, sier Philipsen i seiersintervjuet.



Kristoff «helt ferdig»

For Alexander Kristoff ble det en tung dag. Han var utslitt og kjørte opptrekk for Andrea Pasqualon, som ble nummer ni.

– Aldri sett Kristoff så i kjelleren før

– Jeg prøvde å gjøre det jeg kunne, men jeg hadde ikke noe å gjøre i spurten. Jeg var helt ferdig. Det var sykt varmt, sier Kristoff til TV 2.

Kristoff var fullstendig utslitt på halen av feltet før finalen.

– Der hadde jeg ikke mye å gå på. Jeg håpet skulle være med litt lengre, men jeg hadde ikke noe å kjøre med, sier han.

– Folk hjemme var litt bekymret …

– Jeg kunne bare kjørt lit roligere, da. Jeg prøvde, men jeg hadde ikke noe å kjøre med, sier Kristoff.

– Det var sykt varmt, så jeg savner Norge litt nå, sier Kristoff etter etappen som gikk i nærmere 40 varmegrader.

Utrolig tabbe: Vill jubel for andreplass

Van Aert i brudd

Det var kun Mikkel Honoré, Nils Politt og Wout van Aert som fikk plass i det etablerte bruddet på etappen, men van Aert ble kalt ned til hovedfeltet etter å ha sittet i bruddet i om lag 40 kilometer. Feltet hadde imidlertid full kontroll på utbryterne.

I hovedfeltet var det et hardkjør opp tredjekategoristigningen Côte des Cammazes, der spurtere som Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen og Alexander Kristoff ble kjørt av, men de kom opp igjen.

Mot toppen av Côte des Cammazes gikk Geoffrey Bouchard og Benjamin Thomas til. Duoen gjorde et helhjertet forsøk på å holde feltet unna, men Thomas ble hentet med 500 meter igjen.

Det ble en dramatisk etappe for Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma, for Steven Kruijswijk gikk i asfalten og holdt seg til skulderen, før han ble fraktet bort i ambulanse. Før etappen hadde Primoz Roglic brutt Touren. Like etter Kruijswijks velt gikk Vingegaard selv ned sammen med hjelperytter Tiesj Benoot, men begge kom tilbake på sykkelen.

Kruijswijk måtte bryte

Se 16. etappe på TV 2 og TV 2 Play tirsdag fra klokken 12.00.