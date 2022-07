Vingegaard-hjelper ut av Touren i ambulanse

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Steven Kruijswijk forsvant ut av årets Tour de France med drøyt 60 kilometer igjen til mål på 15. etappe.

Den nederlandske veteranen satt foran i hovedfeltet da han gikk i bakken. Steven Kruijswijk ble sittende på asfalten og holdt seg til skulderpartiet, før han ble lagt på båre og fraktet bort i ambulanse.

– For en vilt dramatisk dag for Jumbo-Visma. Før etappen, utenom Primoz Roglic, virket det som at de har alt under kontroll, men så rakner alt på en dag. Det er helt vilt, sier tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen på TV 2s Tour de France-sending.

Jumbo-Visma i kjempetrøbbel

Kruijswijk var en svært viktig hjelperytter for Jonas Vingegaard i jakten på den gule ledertrøye i Tour de France. Vingegaard mistet Primoz Roglic før 15. etappe etter at sloveneren brøt med skade.

Vingegaard og hjelperytter Tiesj Benoot gikk i bakken like etter Kruiswijks velt, men begge er tilbake på sykkelen.

Vingegaard leder sammendraget 2.22 foran Tadej Pogacar, som også har mistet to hjelpere i Vegard Stake Laengen og George Bennett.