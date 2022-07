Denne 87-åringen er raskest i verden

Det brummer i V8-eren fra en rød Chevrolet Corvette idet den sklir inn på stadion på Bækkelaget i Oslo. Bak rattet sitter en nybakt verdensmester. På 100 meter.

– Jeg er spesielt glad i dette anlegget her. Jeg jobbet i ti år sammen med klubben for å få det til. I 2012 sto banen ferdig, forteller han entusiastisk.

RASK: Jostein Haraldseid har en god motor. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

Han har på seg trøya han fikk i den finske byen Tampere under VM for veteraner for bare noen dager siden. Den gjeveste gullmedaljen kom på 100 meter. Tiden 17.98 holdt til seier i klassen hans: Menn 87 år gamle.

Ble glad

– Da jeg så navnet mitt øverst på resultatlisten på storskjermen etter målgang, ble jeg glad. Det er stas å vinne en slik distanse, forteller Haraldseid.

Han tok også tredjeplassen på 200 meter, pluss at han fikk med seg ytterliggere to gullmedaljer på to hekkedistanser: 80 meter og 200 meter.

LETT I STEGET: Alder er bare et tall. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

– På 100 meter var det sterk konkurranse, men på hekkøvelsene ville ikke de andre konkurrentene møte meg. De trakk seg da de skjønte jeg skulle starte, sier Haraldseid.

For tre år siden ble han enkemann.

Trist – og trener seks dager i uka

– Vi var sammen i 58 år, kona mi og jeg. Det er et langt liv sammen. Livet er slik at en av ektefellene dør først. Det ble veldig trist, men jeg skiftet fokus fra sorg til å bli enda bedre i friidrett. Det var en viktig og en riktig avgjørelse. Å kunne drive med friidrett, samt trene i min alder, betyr enormt mye. Men det gir seg ikke sjøl. Jeg trener seks ganger i uka, forteller 87-åringen, som legger til at treningen er variert.

Han trener alt fra sprint, styrke og kondisjon hver uke hele året. Samtidig bestemte han seg for en annen ting da han ble alene.

Han ville kjøpe en bil han alltid hadde ønsket seg, en rød Chevrolet Corvette.

– Jeg tenkte at det var nå eller aldri. Jeg fant en veldig pen 1987-modell som kun hadde gått kun 58.000 km. Og jeg fikk den billig. Det kjøpet har jeg aldri angret på. Samtidig har det vært en god investering. Den har steget betydelig i verdi, forteller han.

Jostein Haraldseid er fast inventar på Bækkelagets idrettsanlegg.

En av dem han møter, og som han får tips av, er den tidligere norgesrekordholderen på 400 meter, Quincy Douglas. Douglas er nå hovedtrener for friidretten i Bækkelaget Sportsklubb.

Stas

– Det er stas å ha en verdensmester i klubben. Jeg er så imponert over Jostein og det han gjør. Han er viktig for oss her oppe. Ikke alle kan skryte av at de har et klubbmedlem som har gullmedalje på 100 meter, sier Douglas.

IMPONERT: Quincy Douglas lar seg imponere av 87 år gamle Jostein. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

Med høye kneløft og god spenst i steget, tar Jostein dragene sine og fullfører dagens økt.

Han forteller at han opp mot store mesterskap trener annerledes ved å kutte ned på mengden samt kjøre mer kvalitetstrening med høyere tempo og lengre pauser på dragene.

Og hør: I en alder av 87 ser Haraldseid fremover.

– Jeg skal holde på så lenge jeg klarer, men fortsatt går det veldig fint. Jeg nyter hver eneste dag. Sier verdensmesteren, trer på seg joggebuksa og spretter inn i Corvetten.

V8 brummer godt under panseret.

– Jeg skal innrømme at jeg liker å gasse på litt. Men det beste er vel å holde fartsgrensene, gliser han, slipper bremsen før han suser av gårde.

Er man sprinter, ja, da liker man selvfølgelig stor fart.