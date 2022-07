Ekspertene fyrer løs etter Tour-exit: – Det er egoistisk

– Det er en forferdelig merkelig avgjørelse av laget og Primoz Roglic.

Det sier tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen på TV 2s Tour de France-sending etter at nyheten om Primoz Roglic brøt før 15. etappe.

– Roglic klarte å fullføre etappen i går. Han har ikke peiling på hvordan etappen i dag vil bli. De kunne bare rullet inn til Carcassonne og hviledag, så kunne han hatt to dager på å komme seg, mener han.

En skade oppgis som årsaken til at Roglic gir seg. Sloveneren gikk i bakken på femte etappe. Roglic gikk inn i Touren som sidestilt kaptein med Jonas Vingegaard, som nå leder rittet med 2.22 til Tadej Pogacar.

UTE: Primoz Roglic har brutt Tour de France før 15. etappe. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

– Det er nærmest egoistisk. Jeg kjenner ikke til alle detaljene, men de har den gule trøyen i Tour de France. Han kan hjelpe moralsk sett. Han har vunnet Grand Tours, og han ville vært superviktig for forholdsvis unge Vingegaard in i den siste uken, sier Arvesen.

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen er enig med Arvesen.

– Vingegaard ligger i gul trøye og trenger alle hjelperytterne. Pogacar har et litt svekket lag, og styrken til Jumbo-Visma har vært at de har hatt så mange gode hjelperyttere. Det er egoistisk at han gir seg. Det kan være grunner vi ikke vet, at han pint seg gjennom, men det er uansett skuffende, sier Lauritzen.

Forstår Roglic-spørsmål

Frans Maasen forstår at det blir reist spørsmål om Roglic' lojalitet.

– Men han har slitt hver dag etter krasjen. Det er ikke hyggelig å se når det er store vinnere. Han ga alt da Jonas (Vingegaard) vant etappen, og han var veldig, veldig viktig i angrepene på Pogacar. Smerten går imidlertid ikke over, og skadene har gitt for mye problemer for ham, sier sportsdirektør i Jumbo-Visma til TV 2.

– Det er ikke lett å måtte bryte to år på rad på grunn av krasj når du har en drøm om å vinne Tour de France. Han har presset seg i ti dager, men det ble ikke bedre, sier Frans Maasen.

Sportsdirektøren forteller at moralen i laget fremdeles er høy.

Avslører ukjent drama

Aktuell for La Vuelta

Roglic har gitt en kort uttalelse i Jumbo-Vismas pressemelding.

– Jeg er stolt over mitt bidrag til resultatlisten og jeg stoler på at laget vil oppfylle ønsket vårt om å få den gule og grønne trøyen. Tusen takk til alle for fantastisk støtte, sier 32-åringen.

Frans Maasen mener det er naturlig at Roglic nå forbedrer seg til Vuelta a España, som han har vunnet sammenlagt tre år på rad.

– Men det er litt tidlig å si sikkert nå, sier sportsdirektøren.

Primoz Roglic lå mer enn 24 minutter bak Jonas Vingegaard i Tour de France-sammendraget etter 14. etappe.

– Det er selvfølgelig et tap å miste ham. Nå er vi én rytter mindre, så det hadde selvfølgelig vært bedre at han var her, sier Vingegaard til dansk TV 2.

– Det er en sterk hjelper vi mister, men på en annen side har han ikke vært hundre prosent. Han har lidd mye de siste dagene. Jeg tror det er bedre at han reiser hjem og kommer seg til hektene. Selv om han ikke var hundre prosent, har han vært en viktig hjelper, spesielt på Col du Granon-etappen, sier dansken.