– Forstår det slik at det finnes gode videobevis

Lørdag ettermiddag ble en mann i 20-årene funnet i en park nær Ibsenhuset i Skien, med alvorlig skader.

I all hast ble han fraktet til sykehus, men livet stod ikke til å redde. Mannen døde av skadene.

Lørdag kveld ble tre personer pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge. De tre siktede er henholdsvis i 20-årene, 30-årene og 40-årene, opplyser politiet til TV 2.

Forsvarer Carl Konow Rieber-Mohn utenfor rettslokalet.Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Gode videobevis

Advokat Carl Konow Rieber-Mohn, som representerer personen i 40-årene, har til gode å få et ord med sin klient, og er ikke kjent med hvordan siktede stiller seg til skyldspørsmålet.

– Han har blitt fremstilt til Telemark sykehus etter at de insisterte på å få han over, og har ikke blitt avhørt enda. Men, slik jeg forstår det, har politiet en plan om å snakke med han i løpet av dagen, sier Rieber-Mohn til TV 2.

Og legger til:

– Men jeg forstår det slik at det er gode videobevis av hendelsesforløpet, uten at jeg selv har sett dem enda.

Politiet ønsker verken å avkrefte eller bekrefte hva de har innhentet av tekniske bevis.

Et bestemt miljø

Politiet arbeider med flere hypoteser for å kartlegge hva som var foranledningen, og sa lørdag at de mistenker at de involverte er knyttet til et bestemt miljø.

– Det virker som det er i et bestemt miljø, uten at de vil gå noe nærmere inn på det, sa fungerende leder Linda Leland i etterforskningsseksjonen ved Grenland politistasjon til TV 2 lørdag.

– Etterforskningen pågår for fullt, både med vitneavhør, rundspørring, teknisk og taktisk etterforskning, fortsetter Leland.

– Vi prøver på avhør med de siktede i løpet av dagen, legger hun til.

TV 2 har søndag forsøkt å få kontakt med de to andre oppnevnte forsvarerne uten å lykkes.