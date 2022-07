Warholm-sko vekker oppsikt: – Skal revolusjonere

Konkurrentene sperret nok opp øynene da Karsten Warholm møtte til sitt comeback i en piggskovariant bare den innerste kretsen i Team Warholm og Puma hadde sett før lørdag kveld.

De ble endelig godkjent til bruk bare noen dager før mesterskapet startet.

En klo helt ytterst på skotuppen har gitt meget gode resultater under testing.

TV 2 fikk se prototypen under en økt i Vallhall i forkant av VM.

– Det er Leif sin nyeste oppfinnelse. Han kaller den bare for «claw». Han mener den skal revolusjonere hele skoindustrien, sier Warholm.

– Ekstremt stiv

Alnes selv er tilbakeholden med å røpe for mange detaljer om skoen. Men TV 2 vet at diverse tester viser at skoen er raskere enn piggsko uten klo.

Kloa gjør at kontakttiden med underlaget øker. Noe som igjen fører til at man får utnyttet energien som ligger i karbonsålen på en bedre måte.

KLO: Slik ser undersiden av Warholms sko ut. Foto: Daniel Sannum Lauten

I tillegg er den bygget opp med en mellomsåle av skum som både gir demping og en ekstra sprett.

Men det er kloa som gjør at Warholms sko skiller seg fra de andre på markedet.

– Det er en veldig spesiell sko. Det er en aggressiv sko. Den har en ekstrem stiv karbonplate i seg, i tillegg til et sprettende lag med skum, forklarer Warholm.

# BS

Warholm har tidligere vært uttrykt motstander av den revolusjonerende skoutviklingen de siste årene.

Derfor fikk han Puma med seg på et ironisk statement på skoene. På hælen har de printet #BS. Noe som er en kjent emneknagg på sosiale medier for det engelske uttrykket «bullshit».

– Men når utviklingen går den veien, så må jo vi bare følge etter. Det er som klappskøyter eller andre ting som har endret spillet helt i andre idretter.

Warholm lekende lett videre til semifinale i VM

Lager klakkelyd

Det mest markante med skoene er ikke kloen på tuppen, men lyden skoen lager når man løper fort og hardt med dem.

Da kommer det en metallisk klakke-lyd, som virkelig skiller seg fra resten av sprint-skoene på markedet.

Det er karbonen i kloa som lager den karakteristiske lyden.

– Har konkurrentene grunn til å frykte klakk-skoen?

– He-he. Ja, de burde kanskje det. Det er i alle fall en bra sko. Etter min mening klart markedsledende, sier Warholm.