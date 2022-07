Fotballryktene: – Ønsket av Man. United

Både Manchester United og Chelsea er fortsatt på spillerjakt. Her er søndagens fotballrykter!

Erik ten Hag skal ha gitt beskjed til Manchester Uniteds klubbleselse om at de ikke må stoppe jakten på Frenkie de Jong selv om det ikke skulle bli en overgang før sesongstart 7. august. Det skriver The Guardian.

De røde djevlene er interessert i Brentford-spiller Ivan Toney, skriver The Mirror. Spissen skal også være ønsket av West Ham, Newcastle og Leeds.

Bayern München avkrefter at de ønsker å hente Cristiano Ronaldo. Den tyske klubben bekreftet i går at Robert Lewandowski drar til Barcelona, men sportsdirektøren Hasan Salihamidžić sier at Ronaldo altså ikke blir erstatteren.

Chelsea jakter midtstoppere. Nå er de blå i samtaler med PSG om Presnel Kimpembe, skriver Fabrizio Romano.

The Guardian melder at Arsenal er enig med Manchester City om en overgangssum for Oleksandr Zintsjenko.

DC United-manager Wayne Rooney er interessert i å hente Jesse Lingard og Phil Jones til MLS. Det skriver henholdsvis Daily Mail og Daily Star.

Roma ønsker å hente Paulo Dybala, ifølge Corriere dello Sport. Argentineren er ledig på markedet etter at kontrakten hans med Juventus utløp etter forrige sesong.