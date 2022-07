Håper norsk VM-tittel starter ny debatt

Hjemdal, som er kulturpolitisk talskvinne i Frp, håper at Espen Uhlen Jørstads seier i poker-VM i Las Vegas vil legge grunnlaget for en ny debatt om poker her i Norge.

34-åringen fra Steinkjer vant natt til søndag main event i World Series of Poker (WSOP), og hundre millioner kroner i prispenger, etter at han beseiret 8662 andre spillere over ni dager med spilleøkter på opptil 17 timer.

– Det er helt vanvittig. Jeg tenker på hvor trent du må være, både fysisk og psykisk, for å holde ut noe sånt. Jeg har mange venner som følger med, det er mange i Norge som har fulgt godt med de siste dagene, selv på nattetid. Likevel tror jeg det også er mange som ikke skjønner hvilket ferdighetsspill dette er. Det er helt sinnssykt å lande denne turneringen, sier Hjemdal til TV 2.

– Her er det bare å gratulere og applaudere, dette er helt rått! legger hun til.

Vil endre regelverket

Hjemdal håper at dette på sikt skal gi pokerspillere nye og bedre muligheter her hjemme. Ifølge dagens regelverk er det kun lovlig med vennelag i privat sfære og et årlig norgesmesterskap.

Konsekvensen er at Norges beste spillere må flytte utenlands for å satse seriøst.

– Det vi ønsker, er å kunne konkurrere gjennom hele året. Det er jo ikke sånn at Espen kunne vunnet dette hvis det eneste han spilte var hjemmepoker og NM én gang i året. Det ligger masse øvelse gjennom flere år bak denne seieren, sier president Sigurd Eskeland i Norsk Pokerforbund til TV 2.

Espen Uhlen Jørstad er bosatt i London, i likhet med andre av Norges beste spillere.

– Det måtte som kjent VM-titler til i boksing, av Cecilia Brækhus, før politikerne ble tvunget til å se på knockoutforskriftene som hindret proffboksing i Norge, sier Silje Hjemdal i Frp.

ØNSKER NY DEBATT: Frps Silje Hjemdal vil utfordre kulturministeren med spørsmål om lovgivningen rundt poker. Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Jørstads seier må føre til en ny debatt om poker, mener Frp-politikeren.

– Målet må jo være en lovgivning som gjør poker mer legitimt og innsatsgrenser som harmonerer mer med pokerspilleres virkelighet, sier Hjemdal.

Eskeland har via Twitter utfordret kulturministeren til å gratulere Espen Uhlen Jørstad med VM-tittelen.

– Jeg tenker at dette er en enormt stor sportsprestasjon, og at det er naturlig at politikerne gratulerer. Vi har et lovlig norsk mesterskap, vi har lov til å spille poker hjemme, og dette er underlagt kulturdepartementet, så da tenker jeg at det er naturlig at de anerkjenner denne prestasjonen. Derfor skrev jeg det på Twitter. Så får vi se om det kommer, sier Eskeland til TV 2.

– Som andre idrettsutøvere

Silje Hjemland er ikke i tvil om at poker er et ferdighetsspill og derfor fortjener en annen lovgivning enn dagens.

– I poker trenger man på mange måter å inneha de samme kvalitetene som andre idrettsutøvere. Det handler i liten grad om gambling og flaks over tid, og det trenger allmenheten å forstå. Jeg tror at poker fremdeles ikke er helt stuerent nettopp fordi folk forbinder det med gambling og ikke med sannsynlighet, strategi, psykologi og taktikk, sier Hjemdal.

Pokerpresident Sigurd Eskeland peker på Jørstads spill på VM-finalebordet som bevis A.

– Jeg synes det var åpenbart helt fra starten at han var den beste spilleren. Jeg synes at de to som satt igjen til slutt, også var de to beste, sier Eskeland, som selv vant en WSOP-tittel i Mixed Games i 2010.

Today was a very good day! 🥳



Tyvm for all the support and lovely messages. Truly appreciate it a lot! ❤️ pic.twitter.com/IaHS174Tt5 — Espen Uhlen Jørstad (@UhlenPoker) July 17, 2022

I tillegg til at livepoker er lite tilgjengelig i organisert konkurranseform her til lands, har Norge også et lovverk som gjør det umulig å satse på nettpoker.

Får ikke premiene – må likevel skatte

Det er nemlig slik at lovverket forbyr norske banker å betale ut gevinster fra internasjonale spillselskap. Samtidig kommer Skatteetaten med skattekrav for gevinster man altså ikke har fått ut, ifølge pokerprofilen Felix Stephensen, som ble nummer to i main event i 2014.

– Det er et vanvittig paradoks og strider mot folk flest sin rettsoppfatning at man skal skatte av penger man ikke får ta ut. Vi som spiller poker synes det er helt fair å betale skatt av det, men det som ikke er fair, er at man ikke får ut penger man har vunnet lovlig, sier Sigurd Eskeland.

Silje Hjemdal tar i bruk andre adjektiver.

– Det er jo helt vanvittig. Det er toppen av idioti. Det illustrerer norsk molbo- og monopolpolitikk. Her har vi en helt annen linje i Frp, sier Hjemdal.

Hun vil utfordre kulturminister Anette Trettebergstuen rundt pokerlovgivningen.

– Jeg kommer til å stille spørsmål til ministeren. Det blir ikke registrert før 1. august, men du kan allerede nå varsle at jeg kommer til å utfordre kulturministeren på dette.

TV 2 sendte en henvendelse til kulturminister Anette Trettebergstuen via kommunikasjonsavdelingen. Svaret kommer fra statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann.

– Først og fremst vil jeg gratulerer Espen med det som er en fantastisk bragd. Det er utrolig kult. Vi opplever likevel ikke den politiske situasjonen knyttet til poker-lovgivning som endret utfra dette, og står fast ved de vedtak som Stortinget har fattet.