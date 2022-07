Kodak Black arrestert for besittelse og smugling av narkotika

Bill Kahan Kapri, bedre kjent under artistnavnet Kodak Black (25), er siktet for smugling av oksykodon og for besittelse av et kontrollert stoff.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal han ha blitt fengslet i Fort Lauderdale før han ble løslatt lørdag, mot kausjon.

Rapperen skal ha kjørt en lilla Dodge Durango med utløpt førerkort da Florida Highway Patrol oppdaget at bilen hadde vinduer som så ut til å være mørkere enn lovlig. Ifølge politirapporten var også kjøretøyets registrering utløpt. Det skriver CNN.

Da politiet ransaket bilen, oppdaget de lukt av marijuana, fant nesten 75.000 dollar i kontanter og en pose med 31 tabletter av oksykodon.

Okykodon er et sterkt smertestillende legemiddel med morfin-lignende virkning.

Ifølge AP skal Blacks advokat, Bradford Cohan, ha sagt at han håper å «gå videre» med å løse rapperens sak.

– Døm aldri en sak basert på en arrestasjon. Det er fakta og omstendigheter som gir opphav til forsvar, spesielt i denne saken, sa Cohen.

– Vi forhandlet frem en obligasjon på 75.000 dollar, og vi vil gå videre med å løse saken raskt.

I 2019 ble Black dømt til tre år og ti måneder i fengsel for brudd på våpenloven. I 2021 slapp han tidligere ut, sammen med rapper Lil Wayne, grunnet benådning fra daværende president Donald Trump.