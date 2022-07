Ekspert: Dette skjer i forhandlingene nå

SAS og pilotforeningene har sittet i forhandlinger i Stockholm siden klokka 10 lørdag, igjennom hele natten og holder søndag formiddag fremdeles på i Næringslivets hus i den svenske hovedstaden.

– Det betyr at partene er i en veldig viktig fase av prosessen, hvor de virkelig gir alt for å forsøke å komme til en løsning, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til TV 2.

SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs sier til TV 2 at «de gjør det de pleier å gjøre på slutten».

– Nå skriver de nok tekster på norsk, svensk og dansk, punkt for punkt, som de klarer å bli enige om, men det er altså disse kompliserte tingene som ennå ikke er på plass, og det må på plass, det også, før det er en avtale, sier Elnæs.

Dette er avgjørende for SAS

Utfordringen er pilotene som ble sagt opp under pandemien, mener analytikeren.

– De skal ha jobbene sine tilbake, til de vilkårene de hadde. Og så er det hvordan SAS styrer kollektivavtalene i disse nye selskapene, SAS Connect og SAS Link, som skal konkurrere med lavprisselskapene og ha mer fleksible avtaler med pilotene, sier Elnæs.

Spørsmålet er hvor mye pilotene skal bidra i SAS Forward-planen, som er selskapets spareplan.

– Det er helt avgjørende for SAS. SAS skal sette seg ned og forhandle med kreditorer og investorer og sørge for at selskapet kan leve videre. Der må pilotene levere ganske mye, og det er et veldig avgjørende punkt for dem.

Komplekst

Flyanalytiker Espen Andersen tror egentlig ikke at det er de gjenstående spørsmålene som er komplekse, men heller selskapsstrukturen i SAS.

– Det er to sider av kompleksitet, og det er helt klart komplekst mellom partene. SAS strekker seg over tre land, Norge, Sverige og Danmark, og de forhandler med fire fagforeninger. Under forhandlingene skal alle partene nå en felles enighet, men de må også diskutere internt. Hvis du ser SAS' historie, så er selskapet organisert unødvendig komplekst, og det er fagorganisasjonene også. Og kompleksitet koster penger.

Taper store summer

SAS taper enorme beløp for hver dag som går.

– Det er 30-45.000 passasjerer hver eneste dag, som får reisen sin endret eller kansellert på grunn av dette. SAS har hittil tapt cirka 1,5 milliarder svenske kroner i driftsinntekter. Det er mellom 100 og 130 millioner kroner som løper for SAS. Og ikke minst et enormt omdømmefall. Det er en veldig komplisert utfordring, dette her, sier Hans Jørgen Elnæs.

Han regner med at SAS parallelt jobber med å kunne være tilbake i normal drift raskest mulig når partene til slutt blir enige.

– Så fort man sier at «Nå har vi en enighet», er det nok nesten sånn at pilotene kalles ut. Flymaskinene holdes ved like av mekanikerne i Norge, Sverige og Danmark, men totalt sett må vi nok regne med 2-4 dager før SAS har hele rutenettet sitt oppe igjen, tror Elnæs.