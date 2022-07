Espen Uhlen Jørstad er verdensmester i poker

To uker etter at 8663 håpefulle spillere stilte til start i poker-VM, også kjent som main event i World Series of Poker (WSOP), har 8662 spillere tapt alle sjetongene sine.

Nå står Espen Uhlen Jørstad (34) fra Steinkjer igjen som verdensmester.

Det første han gjorde etter seieren, var å ringe hjem til sin mor i Norge.

– Hun gråt og hadde problemer med å snakke. Hun er min største fan, så det var mye følelser. Det er skikkelig deilig, sier Jørstad ifølge wsop.com.

GJETT HVEM SOM VANT: Ansiktsyttrykkene til Adrian Attenborough og Espen Uhlen Jørstad sier det meste. Foto: Enrique Ivan Malfavon / PokerGO

– Klasseforskjell

Førstepremien er på svimlende hundre millioner kroner, mens andreplassen er verdt seksti millioner. Begge har med andre ord god grunn til å feire.

Jørstad har allerede noen tanker om hva pengene skal brukes til.

– Nå har jeg råd til å ta sjansen i dyrere turneringer. Jeg må bare i laboratoriet og sjekke om jeg er god nok til å spille i dem, sier verdensmesteren.

– Og så vil jeg gjøre noen fornuftige investeringer, sannsynligvis i krypto og teknologiaksjer.



TV 2s pokerekspert Sverre Krogh Sundbø er mektig imponert, men ikke overrasket, over trønderens innsats i Las Vegas.

– Vi som kjenner ham vet at vi har å gjøre med en av de skarpeste pokerspillerne i verden, sier Sundbø.

– Heads-up er det ren klasseforskjell og denne seieren har han virkelig fortjent, med fantastisk godt spill. Når store deler av sportspressen rundt om i verden er fokusert på Las Vegas, er det en nordmann som stjeler hele showet! sier Sundbø.

Det var bare tre spillere igjen i turneringen da den niende og siste spilledagen startet klokken 23.00 lørdag kveld, norsk tid. Espen Uhlen Jørstad satt i en fenomenal posisjon, med 298 av de totalt 520 millioner sjetongene som var i spill.

Ledet før start

Michael Duek ble slått ut på tredjeplass av Adrian Attenborough, som dermed fikk med seg sjetongene til den argentinafødte amerikaneren til heads-up-duellen mot Jørstad.

Nordmannen startet med et lite overtak, med 284,5 millioner sjetonger mot Attenboroughs 235,5 millioner, men dette var ikke mer enn at overtaket fort kunne svinge på neste hånd.

Ikke lenge etterpå kom en hånd som var nær ved å gi seieren til Jørstad.

STEINANSIKT: Nordmannen satt helt stille i nøyaktig samme posisjon hver gang motspilleren forsøkte å lese ham. Foto: Enrique Ivan Malfavon / PokerGo

Tenkte i nesten 20 minutter

Australieren satt med J-4 og nordmannen med K-Q. På floppen kom det K-10-8. Attenborough hadde ikke mye å hente der før det kom en firer på turn. Etter at det siste kortet også ble lagt på bordet, satt Jørstad motspilleren sin all-in.

Adrian Attenborough brukte hele 18 og et halvt minutt på å ta en beslutning. Jørstad, iført solbriller, satt helt ubevegelig i nesten 20 minutter i håp om å få et syn.

I would’ve called and been in my car already. — Phil Galfond (@PhilGalfond) July 16, 2022

Hadde Attenborough valgt å syne, hadde turneringen vært over, men australieren bestemte seg til slutt for å kaste.

Det ga uansett potten til nordmannen, som dermed fikk et solid overtak, med 387,5 millioner sjetonger mot 132,5 for motspilleren.

Så snudde det brutalt, da det var australieren som satt med best hånd. Han hadde to par da Jørstad valgte å bløffe all-in med knekt høy. Attenborough satt med to par og synte umiddelbart. Han tok dermed over ledelsen med 277 mot 243 millioner.

Nesten identisk situasjon

Like senere, da Jørstad var tilbake i ledelsen, fikk Attenborough igjen utdelt knekt og fire, mot knekt og to for Jørstad.

Floppen kom med 2h-4h-2k, og ga nordmannen tre like. Potten var på 200 millioner da riverkortet kom med en dame som ga Jørstad fullt hus.

Jørstad tenkte i et minutts tid og gikk all-in. Igjen. Nok en gang satt Attenborough med J-4 på hånden og treff på fireren. Det slår ikke mye, men det slår en bløff.

Det slår definitivt ikke fullt hus.

Samtidig var det ikke lenge siden Attenborough tok Jørstad i å bløffe. Nordmannen har åpenbart dette verktøyet i kassen sin.

– Jeg føler at du er kapabel til å bløffe, kommenterte Attenborough.

Så snudde han seg mot vennene på tribunen og sa:

– Dette synet kan være stygt, folkens. Jeg har virkelig lyst til å syne her.

Han fortsatte imidlertid å tenke – og kikke på Jørstad, for å se om han kunne plukke opp noen tegn hos nordmannen, som satt med øynene lukket bak solbrillene sine.

Så valgte han å si «syn». Og med det skrive historie.

For første gang i historien har main event i World Series of Poker en norsk vinner. Han heter Espen Uhlen Jørstad.