Advarer mot hetebølge: – Kan tape Touren

Det Etter flere utmattende dager i Alpene er Tour de France-sirkuset på vei mot Pyreneene. Dagens etappe går fra Rodez til Carcassonne. Det er ikke bare et drepende tempo som kan avgjøre Tour de France. I målbyen Carcassonne er det nemlig meldt hele 38 varmegrader.

Det kan by på utfordringer for rytterne.

– Man kan tape touren om man ikke er forberedt på varmen. Varmen øker totalbelastningen, og dårlige forberedelser kan gjøre at marginene heller i feil retning, påpeker TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

Kraftige skogbranner

De siste dagene har gradestokken krøpet stadig oppover. På gårsdagens etappe var det rundt 35 grader underveis, og flere av rytterne var tydelig preget etter målgang. Geraint Thomas hadde isvest på og ble spylt ned med kaldt vann av støtteapparatet til Ineos på flystripen i Mende.

Spania og Portugal har hatt ekstreme temperaturer i det siste, med godt i overkant av 40 grader. Det er også kraftige skogbranner.

Søndag slår hetebølgen inn med full kraft i sørlige deler av Frankrike.

– Det er veldig viktig å tenke på væskebalansen. Det er lett å gå tom. Et av lagene her nede hadde 150 flasker i følgebilen. Når det er sju eller åtte ryttere på laget kan man tenke seg hvor mye jobb det er for apparatet rundt. De må finne et system slik at alle kan få tak i vann, helst næringsrikt vann med litt sukker i, sier Dag Otto Lauritzen.

– I 1987 var det mellom 35 og 40 grader i halvannen uke. Det var enkelte ryttere som slet skikkelig i varmen. Jeg behersket det veldig greit. Det er utrolig viktig å få i seg nok før, underveis og etter etappen, sier Lauritzen.

– En ekstra konkurrent

Temperaturer på nærmere 40 grader gjør at asfalten smelter. I 2010 ble asfalt-temperauren målt til 63 grader. Den rekorden kan bli slått søndag. Tour-arrangøren vil derfor vanne veiene før rytterne kommer.

Flere vogner med 10 000 liter vann kan kjøre ut og gjøre veiene våte, men timingen må være god. Våte veier kan skape farlige situasjoner.

– Derfor skal de vannes 15 minutter før rytterne sykler forbi, sier Andre Bancala, som en ansvarlig for veisikkerheten i Tour de France.

Ved ekstrem varme kan arrangøren også korte ned etappen. Det skjedde nylig da Uno-X syklet Route d'Occitanie i samme område. Da ble etappen kortet ned 30 kilometer. Det er nemlig spesielle regler i kommunen Tarbes.

– Jeg ser at vi skal gjennom samme kommune i dag, sier Kurt Asle Arvesen.

– Men det blir ikke over 40 grader, så jeg synes ikke de skal gjøre det samme i Tour de France. I OL i Aten i 2004 var det 45 grader og 98 i luftfuktighet. Det gikk fint, legger han til.

Tadej Pogacar er blant rytterne som er bekymret.

– Jeg tror ikke det er noen av oss som like å sykle i fem timer i 40 varmegrader. Det er ikke sunt, sier Pogacar.

Danske Jonas Vingegaard, som leder rittet sammenlagt, har foreløpig klart seg bra i varmen.

– Det handler om å få kald væske hele veien og is på ryggen så ofte som mulig for å holde kroppstemperaturen nede, forteller han.

For lagkameratene handler det om å sørge for at Tour-lederen ikke blir dehydrert.

– Det vil bli varmt hele veien til Paris. Det blir en ekstra konkurrent, slår Wout Van Aert fast.