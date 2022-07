Superinnbytter Pellegrino brukte 42 sekunder på å avgjøre: – X-faktor

Amahl Pellegrino ble tungen på vektskålen da han kom tilbake fra skade med et smell.

HamKam - Bodø/Glimt 0-2

76 sjansefattige minutter hadde publikummet på Briskeby Stadion vært vitne til da Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen valgte å gjøre endringer i angrepsrekken.

Inn kom Amahl Pellegrino, og før speaker på stadion hadde rukket å lese opp navnet hans lå ballen allerede i nettmaskene.

Med en helt perfekt førsteberøring kunne Bodø/Glimts nummer 7 løpe gjennom hele HamKam-forsvaret og trille ballen forbi keeper og i mål.

– Wow! For et førstetouch. En toppscorer verdig, sa ekspertkommentator Jonas Grønner på rettighetshaver Discovery+ sin sending.

Mål: Pellegrino 0-1 (77)

Og etter halvannen omgang uten særlig action, var det ingen tvil om at de avgjørende situasjonene var spart til avslutningen. Plutselig var samme mann frempå igjen.

Glimts indreløper Hugo Vetlesen fyrte av et skudd som HamKam-målvakt Nicholas Hagen måtte gi retur på. Der var naturligvis målsniken Pellegrino og trillet inn 2-0 fra kloss hold.

Selv om Pellegrino-magi sørget for seier, vil han ikke ta for mye av æren.

– Bodø/Glimt scoret. Jeg var bare en av de som bidro. Det er fint, men det viktigste er at vi vinner som et lag. Laget gjør en god jobb og åpner rommet for meg, sa han.

32-åringen har vært ute av spill siden han gikk av banen etter første oppgjør mot Klaksvík i Champions League-kvalifiseringen. Nå var han tilbake med et smell.

– Det er fint for selvtilliten, etter litt over en uke ute. Det er deilig å ta med seg dette i de kommende kampene. Så håper jeg kroppen er fit neste kamp og at jeg kan bidra enda lenger enn jeg kunne i dag, påpeker Pellegrino.

Kaptein Ulrik Saltnes måtte skryte av tomålsscoreren.

– Vi er veldig heldig som har sånne X-faktorer på benken som Pelle, sa han om lagkameraten.

Mål: Pellegrino 0-2 (82)

– Dårlig bane

At kampen ellers var en sjansefattig knokkelkamp overrasket ikke spillerne:

– Det er en dårlig bane. Det lugger og sliter, men slik er det for begge lag, sa HamKams Pål Alexander Kirkevold i pauseintervjuet med rettighetshaver.

Før hvilen skjedde det veldig lite ute på den tørre kunstgressmatten i Hamar.

– Vi vet at det er seigt på Briskeby Stadion. Det er tørt ut på der og det går trått, men det var vi forberedt på før kampen. Vi må bare kjempe på videre, sa Glimt-midtstopper Marius Høibråten som fikk betalt for arbeidet til slutt.

Etter kamp var heller ikke Glimt-kaptein Saltnes særlig imponert over dekket på Briskeby Stadion:

– Jeg visste ikke at det fantes slike kunstgressbaner lengre i toppfotballen i Norge, åpnet han, og fortsatte:

– De har et fantastisk fint anlegg her, så jeg håper de kan få et underlag som står i stil til resten.

KNOKKELKAMP: Det ble mange dueller ute på den tørre kunstgressmatten. Foto: Geir Olsen

Klatret til tredjeplass

Den sterke 2-0-seieren til Bodø/Glimt betyr at de passerer Viking på tabellen og inntar tredjeplassen.

Nå har den regjerende seriemesteren fem poeng opp til Molde og Lillestrøm på henholdsvis første- og andreplass.

Neste test i Eliteserien for HamKam er borte mot Strømsgodset neste søndag, mens Bodø/Glimt har hjemmekamp mot Jerv dagen før.

Før den tid skal også gultrøyene fra nord ta turen til Nord-Irland førstkommende tirsdag for å møte Linfield i andre kvalifiseringsrunde i Champions League.