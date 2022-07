Setter spørsmålstegn ved spillernes ansvarsfølelse: – De har også vært med på dette

Se Fotball-EM på TV 2 og NRK i hele juli!

For andre Fotball-EM på rad har det norske fotballandslaget røket ut etter gruppespillet.

De siste dagene landsalgssjef Martin Sjögren fått massiv kritikk både av norske og internasjonale eksperter.

Først for kampinngangen og håndteringen i 0-8-tapet mot England. Deretter for at Norge ikke klarte å slå Østerrike og dermed røk ut i gruppespillet i andre EM på rad.

– Han som leder står ansvarlig og jeg kunne laget en liste på alt som har vært feil her, men det er også en spillergruppe jeg setter spørsmålstegn ved som har vært med på denne prosessen og har sett underveis at resultatene ikke har vært som ønsket, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Den tidligere landslagsspilleren mener at det har vært et tydelig mønster de siste årene og at man fra utsiden har sett at opplegget og systemet rundt Norge sannsynligvis ikke var bra nok.

– Jeg lider med spillerne. Dette prosjektet bør avsluttes

– Da stiller jeg spørsmål ved at ledere i denne spillergruppen i så mange år har vært med på å la det skje, sier Gulbrandsen.

Med sine 183 A-landskamper for Norge, har den nåværende fotballeksperten selv opplevd tunge periode som både spiller og leder på landslaget hvor ting ikke fungerer som man ønsker.

– Jeg har selv vært og banket på døren til landslagstrenerne og tatt den upopulære praten om at det vi gjør nå ikke er bra nok og at vi må gjøre noe annerledes, sier Gulbrandsen.

– Martin Sjögren har hatt en fryktelig dårlig forberedelse inn mot dette mesterskapet som har gjort det vanskelig for spillerne å prestere, men de har også vært med på dette i flere år. De kunne ha vært med å gjøre noe og tatt grep, fortsetter hun.

Dagen etter 0-1-tapet mot Østerrike og EM-exiten, stilte både landslagssjef Sjögren og kaptein Maren Mjelde til møte med pressen.

Maren Mjelde møtte pressen dagen etter EM-exiten.

– Jeg forstår spørsmålene og kritikken som kommer. Igjen vil jeg si at vi må stå sammen som en gruppe. Det blir feil å legge skylden på hverandre, sier Mjelde.

– Opplever du at dette er en spillergruppe som er kapabel til å stå opp og ta ansvar når det stormer som verst?

– Vi snakker jo om det. Vi skal ta tak. Så føler jeg kanskje at den England-kampen – hvor det er kollaps – da tror jeg mange nesten går inn i en sånn sjokktilstand etter det. Så er det vanskelig å ta tak, sier Mjelde.

– Jeg klarer ikke gi deg noe veldig godt svar akkurat nå. Fordi at... Man har jo så sykt lyst. Jeg håper jo at folk skjønner at vi har jævlig lyst til å få ting til. Når du ikke får det til, hvordan… Hva gjør man for å snu det?

Kapteinen sier hun har gått mange runder med seg selv etter EM-fiaskoen for å forsøke å finne ut av hva hun selv kunne gjort annerledes. Det samme er hun sikker på at samtlige på laget har gjort selv.

– Jeg må beklage på vegne av laget

– Man må reflektere over egen prestasjon, lagets prestasjon, hva kunne vi gjort annerledes i de øyeblikkene. Jeg tror jo virkelig på sikt at man har mange spillere som er kapable til det (å ta ansvar), fortsetter Mjelde.

– Jo mer erfaring man får ved å spille disse tette kampene. Sånn for fremtiden sin del, så tror jeg så absolutt at vi har mange unge, gode spillere som bare er i starten av karrieren som skal være veldig viktige spillere for Norge i fremtiden, avslutter Mjelde.

