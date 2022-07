Vingegaard sto imot angrep: – Et klart signal fra Pogacar

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Tadej Pogacar kom med første angrep på Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma allerede like etter start på 14. etappe i Tour de France.

Tidlig opp andrekategoristigningen Côte de la Croix Neuve ble det Pogacar mot Vingegaard. Sloveneren forsøkte å angripe dansken, men Vingegaard ga ikke fra seg sekunder eller meter til Pogacar.

– Det er et klart signal fra Pogacar at han ikke har tenkt til å la små muligheter gå fra seg, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Pogacar må bare prøve. Vingegaard kan ha en dårlig dag, og Jumbo-Visma viste svakhet. Sepp Kuss slo ut ganske tidlig i bakken, sa tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen på TV 2s Tour-sending.

Det var Michael Matthews som gikk fra bruddet og vant etappen.

– Blir ikke lett for Jumbo

Vingegaard leder fortsatt sammendraget med 2.22 ned til Pogacar. Det er blitt 2.43 ned til Geraint Thomas på tredjeplass.

– Jeg kunne jeg se at det var nesten umulig å gå i starten. Jeg prøvde litt i starten, de måtte bruke krefter, men nå vet jeg hvor sterke de er. Jeg ser frem til resten av Touren, sier Pogacar om hardkjøret fra start, og forsøket om å parkere Vingegaard.

– Det blir ikke lett for Jumbo de neste dagene. De må forsvare trøyen, og det er en annen tankegang når man leder. Da skal man forsvare. De må jobbe hardt, for vi kan lene oss tilbake og planlegge angrepene, sier Pogacar.

Louis Meintjes, som satt i bruddet og var nummer to i det virtuelle sammendraget underveis, klatret til sjuendeplass i sammendraget.

Angrep fra start

Det var en forrykende start på etappen, der Tadej Pogacar kom med angrep på Jumbo-Visma og Jonas Vingegaard med drøyt 180 (!) kilometer igjen til mål. Pogacar fikk ikke ristet av seg Vingegaard, men tre hjelpere fra Jumbo-Visma hadde havnet over to minutter bak.

– Det var for hardt. Det var helt jævlig. Du må ikke spørre oss altfor godt, for vi satt langt bak. Jeg visste ikke hva som skjedde. De var aggressive, det skal de ha, sier Alexander Kristoff til TV 2.

Pogacar var alene om å angripe, og det roet seg etter 40 kilometer med hardkjør. Da fikk et brudd på 23 ryttere gå, og det gikk så rolig i hovedfeltet at Vingegaards tre hjelpere fra bakgruppen kom opp.

Med drøyt 50 kilometer igjen til mål gikk Michael Matthews fra bruddet, men etter hvert fikk australieren selskap av Andreas Kron, Luis León Sánchez og Felix Grossschartner, men Kron mistet kontakten med gruppen etter en punktering ned Côte de la Fage.

– Strider mot all fornuft

Matthews kjørte av både Sánchez og Grosschartner opp Côte de la Croix Neuve, men bakfra kom Alberto Bettiol. Italieneren var oppe med Matthews i tet med 1,4 kilometer igjen til toppen. Bettiol gikk nærmest umiddelbart til angrep, og det så ut som Matthews slet.

– Det strider mot all fornuft at han skal kjøre fra, sa TV 2-kommentator Christian Paasche om Matthews opp siste bakke.

Men mot toppen kom Matthews seg opp til Bettiol, og kom med et kontraangrep som italieneren ikke klarte å svare på. Dermed kom Matthews inn på oppløpet alene og kunne juble for etappeseier.

Bettiol ristet på hodet mens han trillet i mål til andreplass.

– Jeg ønsket å vise at jeg ikke kun er en spurter, men at jeg også kan kjøre som jeg gjorde i dag. Jeg tenkte på min datter og kone opp den siste stigningen, og hvor mye de ofrer for at jeg skal få oppfylle mine drømmer, sier Matthews.

