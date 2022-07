Nå kommer varmen til Norge

Spania og Portugal har hatt ekstreme temperaturer i det siste, med godt i overkant av 40 grader. Det er også kraftige skogbranner.

I helgen vil dette også i stor grad påvirke Storbritannia, Frankrike og Benelux-landene, viser prognosene til StormGeo.

I Storbritannia er det sendt ut farevarsel på grunn av varmen for første gang i historien, med temperaturer opp mot 40 grader ventet på mandag.

Varmen treffer Norge

I Norge har vi hatt det kjøligere, men det ser ut til å snu til uken. Det kan vakthavende meteorolog i Storm, Olav Krogsæther fortelle oss.

– Tirsdag og onsdag vil den veldig varme luften fra hetebølgen i Europa sveie innom oss, og vi vil få temperaturer opp mot 30 grader i Sør-Norge.

Han forteller at onsdag nok vil være den varmeste dagen. Varmen legger seg over hele Sør-Norge disse dagene, og det blir varmt både i vest, sør og i øst.

Luften vil da fortsette til Nord-Norge.

VARMEN: Dette kartet viser hvordan den varme luften beveger seg opp mot Norge til uken. Foto: StormGEO

– Luften fortsetter nordover på onsdag, og torsdag og fredag vil Nord-Norge få det godt og varmt, med rundt 25 grader mange steder i nord, forteller Krogsæther i Storm.

Stabiliserer seg

Varmen trekker så videre østover, med synkende temperatur fra enten torsdag for Sør-Norge eller fredag for Nord-Norge.

Så det blir ikke en langvarig hetebølge her til lands, men meteorologen forteller at det jevnt over vil bli varmere vær enn det har vært. Været stabiliserer seg på et litt mildere nivå i tiden fremover.

Grunnen til at det ikke blir like varmt som sørover i Europa, er at den varmeste luften ikke når så langt nord.