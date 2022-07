Den populære stua stod i fare – da fikk kompisene en idé

– Det å kjenne en sånn nærhet til et landemerke som Kikut og få lov å drive her, det gjør meg veldig stolt, forteller en av de tre driverne Olaf Alexander Styrmoe.

POPULÆRT: Kikutstua eies av Skiforeningen og er en populær destinasjon i Oslomarka. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Det var han som sendte den første mailen til Skiforeningen om en avtale om driften av Kikutstua. Etter at Ane Moe og Knut Arne Løite ga seg som drivere av markahytta etter 25 år, har skiforeningen slitt med å finne erstattere. Da Styrmoe fikk nyss om dette, grep han sjansen.

– Frekk som jeg var, skjøt jeg inn en mail til Skiforeningen og foreslo at vi kunne lage en spesialavtale der vi solgte dem litt tid og at de fikk noen motiverte drivere i mellomtiden, forteller han.

SPENT: Olaf Alexander Styrmoe gleder seg til å ta fatt på driften av den kjente markastua Kikut. Foto: Ole Thomas Halvorsen

Beholder bollene

Planen er at Olaf Alexander Styrmoe, Thomas Kragerud og Kristoffer Kvamme Jensen, som sammen driver selskapet MCB, skal drive Kikutstua frem til over nyttår. De har også med seg Stian Oppegaard på prosjektet som har tilbrakt mesteparten av de første to ukene som driver på Kikutstua. Etter åpningen 1.juli har gutta lært mye.

– Bollemaskinen ble ødelagt, så vi måtte trille et par hundre boller for hånd en periode, ler Styrmoe.

Og bollene er viktig for Kikuts gjester. Selv om guttene vil gi sitt eget preg på Kikutstua, blant annet ved å legge til pizza på menyen, drives kafeen som før.

– Bollene er de eksakt samme bollene som ble bakt her de siste 25 årene, forsikrer Kristoffer Kvamme Jensen.

KLARE: Guttene bak MCB AS har mange baller i luften, men Kikutstua blir deres første møte med hotelldrift. Foto: Ole Thomas Halvorsen

Driver flere steder

Guttene bak MCB driver flere serveringsteder rundt om i Oslo. Det hele startet med en kiosk i Paradisbukta ved Kongsgården i 2020. Siden den gang har guttene fått 55 ansatte og driver blant annet kafé på Langøyene.

Og de har ingen planer om å gi seg med prosjekter med det første. Kvamme Jensen forteller at de har det veldig gøy med det de driver med.

– Det er en underliggende «drive» til å slå litt ifra oss som de unge gutta mot verden, på en måte, forteller han.

Åpner for overnatting

Kikutstuas kafè åpnet for besøkende 1.juli. Nå dreier videre planlegging seg om hotelldriften. Kikutstua åpner for bookinger siste uken i august og med 65 sengeplasser og lokaler egnet for eventer er guttene i MCB opptatt av å utnytte potensialet til det fulle.

– Det er mye man kan skape her, enten det er for konfirmanter, julebord når den tid kommer, utdrikningslag eller 50-års dager, sier Kvamme Jensen.

Guttene vil også åpne for å bruke naturen rundt stua til for eksempel guidede turer.

– Vi håper folk er mottagelige for at det skjer noe litt nytt rundt Kikut i den korte tiden vi er her, sier Olaf Alexander Styrmoe.

Han sier at de allerede tar imot bookinger for overnatting og selskaper inn mot høsten.