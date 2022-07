Dette fikk arrangøren til å frese: – Forstår ikke mye sykkel

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Da Caleb Ewan gikk i bakken med 70 kilometer til mål på 13. etappe i Tour de France, la den australske spurtstjernen seg bak lagbilen til Alpecin-Deceuninck i et forsøk på å komme seg tilbake til feltet.

Etter flere kilometer bak lagbilen, kom det en UCI-kommissær på motorsykkel opp på siden av Alpecin-Deceuninck.

Kommissæen virket rasende og forsøkte å få bilen til å kjøre fra Ewan.

Caleb Ewan gikk i bakken

– Han var sint, men det var jeg også. Jeg kunne ikke kjøre fortere. Med Ewan bak kjørte jeg allerede i 80 kilometer i timen, og politiet hadde to motorsykler foran, sier sportsdirektør Michel Cornelisse til NOS.

Delte ut flere bøter

Lotto-Soudal hadde ligget foran og forsøkt å holde avstanden til bruddet nede for å få en spurt med Ewan. Det ønsket også Alpecin-Deceuninck, som har Jasper Philipsen som et sterkt kort i spurtene.

– Vi var de neste som gjorde etappen til et sykkelritt. Alternativet ville vært at feltet kom inn 20 minutter etter vinneren. Kommissæren forstår ikke mye sykkel. Det ble veldig vanskelig. Flere lag kunne hjulpet til. Vi gjorde alt vi kunne, men det gikk ikke, sier Cornelisse.

Ewan fikk drøyt 2.000 kroner i bot for å ha lagt seg bak bilen. Han fikk også ett minutts tidsstraff i sammendraget, samt fratrekk på ti poeng i poengkonkurransen og ett poeng i klatrekonkurransen.

Alpecin-Deceuninck fikk to bøter på til sammen drøyt 10.000 kroner for å hjelpe Ewan og for å ikke høre på kommissærene.

Etterlyser mer fair play

Ewan klarte aldri å komme opp til hovedfeltet, og det var bruddet som gjorde opp om seieren. Der var danske Mads Pedersen sterkest.

– Det var fair play fra Alpecin. Det var fint å se. Jeg kan ikke si det om alle lag. Det er leit. Vanligvis er det litt fair play. Hvorfor er det ikke det nå? Jeg skal ikke si det. Bare se på bildene, sier lagsjef i Lotto-Soudal, John Lelangue, kryptisk til Het Laatste Nieuws.

Ewan kom seg i mål, 20 minutter etter Pedersen. Australieren stilte til start på 14. etappe.

– Jeg er skuffet, for jeg følte meg bra. Jeg har et ganske stort sår på kneet, men det er bare litt hud. Det kan du lett komme deg etter, sa Ewan til Het Laatste Nieuws etter etappen.