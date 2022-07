Fotballryktene: – Klar for Barcelona

Robert Lewandowski-sagaen skal være over og Cristiano Ronaldo takket nei til rekordlønn. Her er lørdagens fotballrykter.

Robert Lewandowski vil fullføre sin overgang til Barcelona denne helgen, skriver The Guardian.

Prisen på den polske superstjernen skal ligge på omlag 460 millioner kroner i tillegg til bonuser, ifølge britiske medier.

Etter salget av superspissen vil den tyske giganten intensivere jakten på Juventus-stopper Matthijs de Ligt, som er enig om en femårskontrakt skal man tro overgangsjournalist Nicolo Schira.

Manchester United er overbevist om at Frenkie de Jong vil komme til klubben hevder The Sun, selv om rapporter fra Spania tilsier at han vil bli i Barcelona.

Cristiano Ronaldo har takket nei til å spille i Saudi Arabia. Der ville portugiseren tjent 250 millioner pund over to år, ifølge Daily Mail. Det tilsvarer en ukelønn på over 28 millioner norske kroner.

Jesse Lingard vurderer et tilbud fra samme sted, hvor 29-åringen vil tjene 100 millioner kroner i året, skriver Daily Star.

Chelsea øker interessen i Sevillas midtstopper Jules Kounde, etter at Manchester City bestemte seg for å ikke selge Nathan Aké til London-laget, ifølge The Guardian.

Lørdag ble Alidou Koulibaly bekreftet klar for klubben.

Arsenal-forsvarer William Saliba ønsker å forlate klubben om han ikke blir garantert en startplass den kommende sesongen, skriver Independent.

Atletico Madrid og Marseille er blant klubbene som er interessert i franskmannen.

Mikel Artetas lag håper samtidig at de kan bli enig med Manchester City om en overgang for Oleksandr Zinchenko, ifølge ESPN.

Everton er i forhandlinger med Burnley om Maxwell Cornet, skriver The Athletic. Ivorianeren scoret ni mål for nedrykkslaget i Premier League forrige sesong.

Reims-spiss Hugo Ekitike og Lilles' Renato Sanches vil bli PSG sine to nye signeringer, skriver Le Parisien.