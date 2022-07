Europa i flammer: – Det blir enda verre

Tusenvis av brannmenn har den siste tiden kjempet iherdig mot skogbranner i Portugal, Spania og det sørvestlige Frankrike.

Fredag ettermiddag var det enda flere som ble vitne til at større landområder ble spist av flammene.

Mer enn 3000 mennesker er hittil evakuert fra Sierra De Mijas i Malaga etter flammene tok tak i et skogsområdet fredag ettermiddag. Det er foreløpig satt om lag 300 brannmenn i et forsøk på å kvele flammene.

Det melder den spanske lokalavisen El Pais.

Lørdag meldes det også om at flyplassen Sabadell utenfor Barcelona stenges på grunn av skogbrannene i området.

TV 2 har vært i kontakt med en rekke ferierende nordmenn i nærheten av området. Flere beskriver det som uvirkelig.

Stor katastrofe

De brennende varme temperaturene legger grunnlag for tørre landskap som er lett antennelig.

I Frankrike har gradestokkene hittil nådd opp mot 40 grader, og de er ventet å stige enda mer.

Dette har deler av Gironde-regionen i Frankrike fått kjenne på. Der har mer enn 12.000 mennesker flyktet hjemmene sine.

En lokal innbygger skal ha beskrevet flammehavet som en postapokalyptisk følelse, ifølge BBC.

– Jeg har aldri sett dette før, sa Karyn, som bor i nærheten av Teste-de-Buch, til nyhetsbyrået AFP.

Tusenvis av brannmenn jobber med å bekjempe flammene som hittil har lagt snart 10.000 hektar i aske.

FLAMMER: Bildet er tatt fra sør i Frankrike og ble tatt lørdag. Foto: AP / NTB

Forbud mot skogsbesøk

De skogkledde åsene i Leiria-distriktet i Portugal er også hardt rammet av skogbrann.

Fem av landets regioner er i rød beredskap etter at gradestokken viste 47 grader torsdag.

I tillegg til store styrker fra brannvesenet har også deler av sivilbefolkningen tatt del i slukningsarbeidet. Dette i håp om å redde hjemmene sine fra flammene.

Likevel har nesten 1000 mennesker evakuert og minst 60 personer har tatt skade etter brannen.

Fredag ble det kjent at en pilot mistet livet i kampen om å bekjempe flammene fra et brannfly i Portugal. Flyet styrtet nær Vila Nove de Foz Coa nord i landet.

Hetebølgen slipper ikke

Flere hundre mennesker har allerede mistet livet som følge av varmen. Dette tallet vil trolig stige etter hvert som hetebølgen sprer seg.

Fredag gikk blant annet britiske myndigheter ut og erklærte nasjonal krisetilstand som følge av ekstremvarmen som har rammet landet, melder britiske medier.

Dette skjedde kort tid etter at landets meteorologiske institutt utstedte en hetealarm. Det betyr at de høye temperaturene når et punkt der liv og helse står i fare.

Det har ifølge BBC aldri skjedd tidligere. Og innebærer at folk blir nødt til å legge om dagliglivet.

Temperaturene vil kunne nå 40 grader i flere deler av landet.

SLUKKER: Et helikopter frakter vann til et området som brenner ikke langt fra bolighus i Malaga lørdag. Foto: Gregorio Marrero / AP / NTB

Trenger endring

Klimaforsker og direktør ved Nansensenteret, Tore Furvik, er ikke spesielt overrasket over situasjonen i Europa.

– Det er som forventet. Når man får varme og tørke over lang tid, blir skog og vegetasjon veldig utsatt for brann, forteller han.

Og verre skal det bli, ifølge Furvik. Han forteller at det kommer til å bli enda tørrere og enda flere hetebølger i årene som kommer.

– Man har sett en sterk økning i skogbranner de siste tre-fire årene i Sør-Europa, forteller han.

I tillegg til brannene i Europa, har det vært mye skogbrann i både USA og Australia de siste årene.

SOM VENTET: En klimaforsker mener at det er som ventet at skogbranner oppstår når klimaet blir varmere og det ikke regner på lang tid. Foto: JORGE GUERRERO / AFP / NTB

– Det er et globalt mønster med mindre nedbør og varmere temperaturer på sommeren.

Det er trolig det mest tydelige signalet på klimaendringer, og det er ikke annet å gjøre enn og få utslippene ned, ifølge klimaforskeren.

Han mener dessuten det er sannsynlig at folk etter hvert må forberede seg på at enkelte områder ikke lengere vil være beboelig.

Med dette peker han spesielt på områder med mye skog.