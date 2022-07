Barcelona bekrefter Lewandowski-avtale

Se Lewandowski og resten av La Liga på TV 2 Play fra 12. august!

Barcelona bekrefter på sin hjemmeside at Robert Lewandowski er på vei til Camp Nou. Avtalen avhenger av at spissen består den medisinske testen, men Bayern München og Barcelona er enige om en overgang.

Prisen på den polske superstjernen skal ligge på like over 500 millioner kroner, ifølge The Athletic og overgangsguru Fabrizio Romano.

Lewandowski hadde ett år igjen av kontrakten med Bayern München og har vært tydelig på at han ønsket å forlate den tyske seriemesteren.

– Bayern er en seriøs klubb, men jeg ser ingen mulighet til å spille der mer, sa Lewandowski på en pressekonferanse i mai.

Målgarantisten regnes som en av verdens beste spisser og har scoret 344 mål på 375 kamper for Bayern. De to siste sesongene scoret spissen hele 98 mål.

– Disse åtte årene var spesielle, og det glemmer jeg ikke. Jeg hadde en flott tid i München, sier Lewandowski til Sky Sports.

Tidligere denne sommeren har Barcelona sikret seg spillere som Leeds Raphinha, danske Andreas Christensen og AC Milan-profil Franck Kessie.