Spiller om 100 millioner: Espen (34) har bare tre motstandere igjen

Det var 8663 deltakere da main event i World Series of Poker (WSOP) startet 3. juli. To uker senere er det bare fire igjen.

Etter åtte maratonlange spilledager, er Espen Uhlen Jørstad fra Steinkjer sikret minst 30 millioner kroner i prispenger. Det er belønningen for fjerdeplassen i Las Vegas. Tredjeplassen gir 40 millioner kroner og andreplassen 60.

Men alle fire drømmer selvsagt om 100 millioner kroner, samt et gedigent armbånd verdt flere hundre tusen, og selvfølgelig tittelen.

Tror på seier

Ingen nordmenn har vunnet hovedturneringen i før. Felix Stephensen var svært nær, men ble nummer to i 2014.

– Espen har alle forutsetninger for å nå hele veien, med gode egenskaper i bunn, et godt team rundt seg og selvtillit etter sterke prestasjoner gjennom sommeren. Jeg håper og tror absolutt at besteplasseringen ryker. Heia, heia! sier Stephensen til TV 2.

Spilledag åtte startet klokken 23.00 norsk tid fredag, 14.00 lokal tid, med ti spillere igjen. Espen Uhlen Jørstad lå helt i det da, og lå komfortabelt til i feltet gjennom hele dagen, kvelden og natten.

Ved 09-tiden lørdag morgen slo nordmannen ut Matija Dobric på femteplass, da han synte en all-in med A-Q mot Matija Dobric og kroatens 6-6.

Det kom en Q på flopp og Dobric fikk ingen hjelp på turn eller river. Potten var på 146,2 millioner sjetonger.

Espen Uhlen Jørstad har dermed en solid ledelse, med litt over 200 millioner i sjetonger. Michael Duek fra USA har 139 millioner, mens Adrian Attenborough fra Australia har 98 og John Eames fra England har 85.

Spilledag åtte skulle opprinnelig avsluttes når man kom ned til fire deltakere, men turneringsledelsen har besluttet at man fortsetter til det kun er tre spillere igjen, eller til det nåværende blindenivået er avsluttet.

Fikk VM-tittel tidligere i år

34-åringen fra Trøndelag ble ifølge poker.no den syvende spilleren i norsk historie til å vinne en WSOP-tittel da han tidligere i sommer vant lagkonkurransen i VM sammen med briten Patrick Leonard.

Han har spilt profesjonelt i flere år og er bosatt i London, i et poker-kollektiv sammen med Jonas Gjelstad, Preben Stokkan og Benjamin Voreland.