Østerrikes Arsenal-stjerne: – Noen ganger trenger du ikke verdensklassespillere

Se EM på TV 2 og NRK i hele juli!

Samtidig som en nedstemt Ingrid Syrstad Engen ble intervjuet av TV 2 i intervjusonen på AMEX Stadium, runget «Strong Enough» utover mens en gruppe østerrikske spillere siktet seg inn mot døren til pressekonferanserommet.

Der kuppet de trener Irene Führmanns møte med pressen med dans og sang rundt podiet.

– Jeg er så stolt av laget. Jeg har ikke helt ord for det ennå. Det var bare en helt fantastisk lagprestasjon, sier Østerrike-stjernen Sarah Zadrazil til TV 2 etter å ha sikret seg kvartfinaleplassen på Norges bekostning.

Caroline Graham Hansen og Sarah Zadrazil i duell i kampen mellom Norge og Østerrike. Foto: BERNADETT SZABO

– Jeg er bare stolt og jeg tror ingen andre hadde oss som kandidater, men nå skal vi til kvartfinale. Det er en drøm som går i oppfyllelse.

Østerrike- og Arsenal-keeper Manuela Zinsberger fikk kun ett skudd på seg fra det norske laget i skjebnekampen i Brighton.

– Noen ganger trenger du ikke verdensklassespillere i laget, sier Østerrikes burvokter til TV 2.

– Det handler om mentalitet, og at du vet at et menneske har ingen begrensninger. Jeg er er stolt av mentaliteten vi brakte med oss ut på banen. Vi trengte ikke mange sjanser, men vi tok en og det var nok.

I sitt andre EM noensinne, har Østerrike tatt seg videre fra gruppespillet og til en kvartfinale.

Laura Wienrother (rød drakt) og Manuela Zinsberger feirer avansementet til kvartfinale i EM. Foto: Gareth Fuller

For fem år siden ble det suksess da Østerrike slo ut Spania etter straffekonkurranse i kvartfinalen. Nå er det Tyskland som venter i Brentford førstkommende torsdag.

– Vi er stolte at vi er her i det hele tatt. Vi er en liten nasjon Vi ønsket bare å vise hva det betyr å spille som et lag, sier Zadrazil.

–Det er utrolig. Jeg er klar for kvartfinale! Hva nå en som kommer, så er det en bonus.