Dødsårsaken til Ivana Trump er klar

Torsdag ble det kjent at 73 år gamle Ivana Trump hadde gått bort.

Ifølge ABC News, har rettsmedisineren i New York nå slått fast at hun døde som følge av skader hun fikk etter et fall.

DØD: Ivana Trump er best kjent som tidligere president Donald Trumps ekskone. Ivana var ekspresidentens første kone. Foto: Mike Blake / Reuters

Ivana Trump døde i sitt eget hjem i New York.

– Moren vår var en utrolig kvinne - en kraft i næringslivet, en idrettsutøver i verdensklasse, en strålende skjønnhet og omsorgsfull mor og venn, saTrump-familien i en uttalelse på den sosiale medieplattformen «Truth Social».

Ivana er eks-kona til tidligere president i USA, Donald Trump, og var hans første kone.

De møttes i 1976 i New York og giftet seg året etter. De to fikk tre barn sammen – Ivanka, Eric og Donald Trump jr.