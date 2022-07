Nådeløs Riise: – Forventer mer av spillerne

John Arne Riise mener det blir feil å legge all skyld på Martin Sjögren. Han mener flere av nøkkelspillerne gjemte seg under kampen.

Mannen med flest landskamper for Norges herrelandslag og trener for Avaldsnes, John Arne Riise, mener at spillerne må ta sin del av skylden etter EM-exiten.

Riise var ekspert for BBC under kampen, men tok turen bort til TV 2 da kampen var over.

– Jeg er helt enig i at Martin Sjögren må ta mye av skylden for at de bommer på mye av det taktiske, men spillerne som dominerer i store klubber forventer jeg mye mer av.

– Til syvende og sist må spillerne prestere. Vi har spillere i Chelsea, Barcelona, Manchester United, Lyon og Arsenal, sier Riise til TV 2.

Den tidligere Liverpool-helten mener at spillerne selv burde tatt grep i kampen. At de selv burde gjort endringer når de så at det de forsøkte ikke gikk.

– Jeg føler at mange av dem gjemte seg i kampen, sier Riise.

HJEM: Ingrid Syrstad Engen på vei inn i garderoben etter at Norge røk ut av EM. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Før mesterskapet satte Norges landslag seg et mål om medalje, men for andre gang på rad røk landslaget ut i EM-gruppespillet.

TV 2s fotballekspert Morten Langli er usikker på om Norges lag er så godt som man har trodd.

– Jeg er usikker på om spillermaterialet er så bra som man tror, selv om man har spillere i store klubber, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

