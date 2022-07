Sjögren svarer om egen fremtid – Drillo sikker på exit

Martin Sjögren er under et knallhardt press etter EM-fiaskoen.

På spørsmål fra TV 2 om han vurderer egen framtid, sier svensken følgende:

– Det er ikke min beslutning å ta. Det er klart jeg vet hvilken verden vi fotballtrenere lever i. Men akkurat nå er det vanskelig å svare på. Vi får se.

Eksperter har hevdet at laget lider under Sjögrens ledelse, og spillerne ikke får ut potensialet sitt på grunn av hans stahet. På spørsmål om hva hun tenker om det, svarer Ada Hegerberg:

– Jeg tenker at det ikke er tid eller øyeblikk til å begynne å gå innom detaljene der nå.

– Har du tillit til Martin Sjögren?

– Samme svar som tidligere, svarer Hegerberg.

Heller ikke midtstopper Guro Bergsvand vil svare om hvilken tillit landslagssjefen har i spillergruppen.

– Det har jeg ikke noen kommentar på, svarer Brann-spilleren.

Landslagskaptein Maren Mjelde sier at gruppen har tillit til sjefen.

– Dette er noe vi gjør sammen. Vi står i dette sammen. Vi er alle sammen om å gjøre det bedre for å få bedre resultater. Det får vi ikke til nå, mener Mjelde.

KNUST: Her får Ada Hegerberg trøst av mamma Gerd Stolsmo etter VM-fiaskoen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Må gå

Egil «Drillo» Olsen føler seg sikker på at landslagssjefen er ferdig.

– Alle skjønner at det er vanskelig for Sjögren å fortsette nå. Det ligger i kortene. Men det er ikke bare Sjögren, det er noen som har ansatt ham også. Enten så trekker han seg, eller så må han gå. Jeg kan ikke se noen framtid for ham, sier Drillo til TV 2.

Fotballpresident Lise Klaveness vil ikke svare om landslagssjefens posisjon.

– Det går ikke an å si noe om nå. Vi er veldig lei oss over at vi ryker ut. Vi har lagt mye tid og krefter i et godt lag som ikke får vist seg fram. Vi kommer oss ikke opp på nivået som vi vet de har inne. Det er vi veldig lei oss for, sier Klaveness.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen mente før kampen at Martin Sjögren burde sparkes om det ikke ble avansement.

– Det ikke å gå videre i EM, er rett og slet altfor dårlig. Vi er ikke forberedt på det som kommer, vi har overvurdert oss selv. Det er det lederen som står til ansvar for. Jeg synes det rett og slett et slett arbeid ledermessig. Jeg er ikke imponert over det som har blitt levert her, tordner landslagslegenden.

Hun er klar i sin tale:

– Jeg synes dette prosjektet bør avsluttes sånn at noen andre kan få sjansen.

Reiten: Tillit til Sjögren

Guro Reiten mener at «ingen fikk vist frem noe som helst». På spørsmål om hva hun mener om den flengende kritikken mot Sjögren, svarer hun:

– Jeg tenker at vi står sammen som en gruppe og har lagt ned masse arbeid frem til i dag. Ingen får ut potensialet sitt, verken på banen eller dem på benken. Vi må stå sammen. Det er ingen sin feil. For vi er mange utpå der som kunne gjort det bedre.

– Har du tillit til Martin Sjögren?

– Ja, svarer Reiten.