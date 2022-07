Den norske friidrettsleiren har vært rammet av koronasmitte samme uken som VM starter i Eugene, Oregon.

Jakob Ingebrigtsen, som er storfavoritt på 1500-meteren, bor på eget rom.

– I og med at det er mer smitte her enn alle andre plasser, tror jeg vi som kom fra Norge fikk oss et lite sjokk, forteller Jakob til TV 2.

– Da er det greit å spre det litt ut sånn at ikke alle går oppi den samme suppen, legger han til.

TILTAK: Munnbindet er på når Jakob Ingebrigtsen beveger seg i folkemengder i Eugene. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2.

I det hittil viktigste løpet i sesongen, 1500-meteren i innendørs-VM, ble 21-åringen slått. Etterpå sa han at han ikke følte seg helt på topp, og dagen derpå fikk han påvist koronasmitte.

Nå skaper positive tester i den norske leiren bekymring.

I tillegg til fire medlemmer av støtteapparatet, er mellomdistanseløper Hedda Hynne blitt smittet.

– Man vet at man har smitte overalt. Det er sikkert mange her som har covid. Når man får det på såpass kloss hold, blir man litt skremt og må tenke det verste scenarioet: At man blir smittet selv, og ikke kan stille. Det hadde ikke vært så gøy, sier Jakob.

Han legger til:

– Man blir litt ekstra skjerpet og passer litt ekstra på.

Han føler seg trygg på tiltakene som blir gjort.

– Vi har hatt en god rutine. Alle bruker maske og passer på å vaske hendene. Men vi følger det vi alltid har gjort.

Han påpeker at som idrettsutøvere følger man et strengt smitteregime – koronavirus eller ei.

– Det er ikke takket være korona at vi passer på ikke å bli syke. Det handler om å stille til start så bra man kan, og det gjelder forkjølelse og andre bakterievirus like mye, minner han om.

Natt til søndag er stjerneløperen i gang med VM. Da er det forsøk på 1500-meteren. Finalen går onsdag.

Deretter starter han jakten på 5000 meter-gullet.