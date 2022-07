Norge røk ut av EM: – En gedigen fiasko

Østerrike-Norge 1-0 (1-0)

Se kampens eneste mål i videovinduet øverst!

Etter å ha havnet under i førsteomgang var Norge nødt til å score to mål for å klare avansement. Det klarte de ikke.

– Jeg synes vi er en skygge av oss selv i de to siste kampene, sier Norges stjernespiller Caroline Graham Hansen.

– Akkurat nå føler jeg meg bare tom. Det vi har prestert er ikke godt nok. Vi må hjem og trene mer. Vi må stikke fingeren i jorden og innse at vi har en liten vei å gå, sier Graham Hansen.

Landslagskaptein Maren Mjelde var også preget etter kampen.

– Det er vondt. Det kjennes veldig tungt ut, sier bergenseren.

Morten Langli oppsummerer Norges EM-exit slik:

– Det er bare en måte å oppsummere det på. En gedigen fiasko ut fra målsetning og det vi har prestert har ikke vært bra nok.

Landslagssjef Martin Sjögren var tydelig preget da han stilte til intervju med TV 2 etter kampen.

– Det er tøft. Vi hadde sett for oss at vi skulle gå videre. Jeg ser på alle at vi er veldig skuffet og lei oss. Det er et tøft øyeblikk når det blir slik, sier Sjögren.

Sjögren svarer om egen fremtid: – Vanskelig å svare på

SKUFFENDE MESTERSKAP: Kritikken mot Martin Sjögren minsker neppe etter EM-exiten. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er hjerteskjærende

Norge skapte minimalt og de østerrikske spillerne så ut til å ha full kontroll gjennom nesten hele kampen.

– Planløst, pregløst og tafatt. Exiten ble på mange måter beskrivende for hele Sjögren-æraen. Nå trengs en full omstart. Internasjonal kvinnefotball tar kvantesprang, Norge står bom stille, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

John Arne Riise var gjest i BBCs sending, men tok likevel en tur bort til TV 2 etter kampen.

– Veldig skuffende. Jeg synes både taktiske disposisjoner både før og under kamp har vært svake. Også synes jeg prestasjonene til jentene har vært svake, sier Avaldsnes-treneren.

Den skadde landslagskeeperen Cecilie Fiskerstrand så kampen fra TV 2s studio.

– Jeg kjenner at jeg kan ikke snu meg og se det som skjer bak oss nå. Jeg får så vondt av spillerne som er ute på banen. Jeg vet hvor mye de har jobbet for dette, så får de det ikke til. Det er hjerteskjærende.

Spillerbørsen: «Har vist et bunnivå som ikke er forenlig med betegnelsen verdensklasse».

– En varslet katastrofe

Østerrike tok fullstendig kommando over kampen og Norge var så vidt over halvdelen deres.

Norge var avhengig av seier, men det var lite som tydet på det i førsteomgang. Etter 36 minutter skulle den oppgaven bli enda vanskeligere. Nicole Billa steg til værs og stanget Østerrike i ledelsen.

– Jeg synes så synd på de norske spillerne. Aldri vært borti en trener som hemmer mer potensialet til et lag enn det vi ser her. En varslet katastrofe, skrev NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp på Twitter.

Vi blir herjet med. 1-0 Østerrike. Helt fortjent. — morten langli (@skolemorten) July 15, 2022

Norge var avhengig av to mål for å ta seg videre fra gruppespillet. Men også i andreomgang hadde de store problemer med å sette det østerrikske forsvaret på prøve.

Den største sjansen kom to minutter før slutt. Innbytter Celin Ildhusøy Bizet klinket til fra hjørnet av 16-meteren, men ballen smalt i tverrliggeren.

Også inne i overtiden var Norge nære, men Ada Hegerbergs forsøk ble reddet av Østerrikes keeper.