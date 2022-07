84 døde etter hetebølge i Spania

Store deler av Europa har vært hardt preget av ekstra varme temperaturen hittil i sommer.

Spania har allerede nådd å oppleve to hetebølger, og ifølge den spanske avisen El Pais har 84 personer dødd som følge av varmen etter den siste bølgen.

Både Spania og Portugal opplever en andre hetebølge på kort tid.

Den forrige hetebølgen i Spania kom tidlig i juni og varte i litt over en uke og forårsaket mer enn 700 dødsfall, ifølge den spanske avisa.

Som følge av varmen har det brutt ut mange skogbranner i begge land og bare i Spania har det vært meldt om over 250 skogbranner siden slutten av juni.

Fredag slo også Storbritannia hetealarm.

Hetebølgen som herjer i store deler av landet har fått britene til å erklære nasjonal krisetilstand, ifølge BBC.

Dette skjer etter at landet varslet rødt farevarsel for aller første gang, noe som betyr at det er risiko for liv og helse for innbyggerne.

Det er ventet at gradestokken skal krype opp mot 40 grader, noe som kan bety fare for liv og helse.