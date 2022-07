Forhandlingene ferdig for dagen

STOCKHOLM/OSLO (TV 2): Partene i SAS-forhandlingene har gitt seg for dagen, og fortsetter lørdag. Ifølge riksmekleren har det vært fremgang.

Oppdateres!

Pilotforeningene og SAS har gitt seg for dagen, uten en løsning på konflikten.

– Jeg har ikke noe nytt. Vi fortsetter i morgen, sier leder Henrik Thyregod i den danske pilotforeningen, klokken 20.14.

Fredag er tredje dag med forhandlinger, siden partene møttes igjen for første gang etter pilotene gikk i streik.

– Det har vært en lang prosess og vi har holdt på i ganske mange timer daglig. Det var et egentlig et naturlig punkt å gi seg, sier Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening.

Partene møtes igjen klokken 10 lørdag, opplyser riksmekler Mats Wilhelm Ruland. Han tror på en løsning så lenge partene sitter, og sier det er fremgang i forhandlingene.

– Vi er enda nærmere, men det er fortsatt vanskelige tema som ikke er løst, som må løses hvis man skal inngå en ny avtale.

– Jobbet intenst

SAS' forhandlingsleder Marianne Hernæs sa i 18.30-tiden at det jobbes på spreng for å finne en løsning på konflikten med pilotene.

– Det er møter med mekleren underveis og hele tiden. Vi har jobbet mye med det materielle innholdet for å forstå betydningen av det motparten har lagt fram, sa hun, skriver NTB.

Under fredagens forhandlinger var det ikke kontakt mellom pilotforeningene og SAS, ifølge flere pilotledere. På spørsmål fra TV 2 begrunnet Hersnæs slik:

– Vi har jobbet meget intenst på vår side, for å være sikre på at vi ikke inngår avtaler som ødelegger for fremtiden til SAS.

Pølser og is

– Vi har brukt dagen på å vente på SAS. Så nå skal vi bort og kjøpe en is, sa han, sa Roger Klokset, sa leder for Norske SAS-flygeres forening, til TV 2 like etter klokken 16.

Pilotlederen ville ikke spekulere i om dette kan bety et nytt brudd i forhandlingene. Lederen for de danske pilotene Henrik Thyregod sa også at det ikke har vært kontakt, da han kom tilbake fra lunsj.

På spørsmål om hva partene da har brukt tiden på svare han:

– På samme måte som i går så har vi ventet og ventet. I mellomtiden har vi vært å spist et par pølser.

– Handler om tillit

Fredag ettermiddag returnerte leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge flygerforening til forhandlingene. Han hadde da vært i Norge på grunn av «privat anliggende» siden torsdag kveld.

– Det tar tid dette her. SAS trekker seg tilbake og bruker tid på sine ting, og vi gjør vel kanskje det samme.

Det er en veldig komplisert prosess, la Skogvang til.

– Det handler i bunn og grunn om tillit, som ikke er der. Da må man sikre seg på alle kanter og tette alle hull, for å ha en avtale man kan stole på og ha fremover.

Påvirker titusener av reisende

Pilotforeningene tilknyttet SAS Pilot Group (SPG) tok ut 900 piloter i streik, mandag 4. juli. Rundt 400 av pilotene var norske.

Til nå har streiken kostet flyselskapet nær 1,3 milliarder svenske kroner. Over 2.550 flyvninger har blitt innstilt, noe som har rammet over 270.000 passasjerer.

Det opplyste SAS i en børsmelding torsdag.