Amund Grøndahl Jansen mener BikeExchange-Jayco og resten av Tour de France-feltet reagerte for sent da Caleb Ewan var kjørt av.

Amund Grøndahl Jansen og BikeExchange-Jayco forsøkte å kjøre inn bruddet på 13. etappe i Tour de France, men det var for sent.

Den danske utbryteren Mads Pedersen tok seieren i Saint-Étienne. Snaut seks minutter etter vinneren kom hovedfeltet i mål.

– Direktørene våre var nok litt sene på ballen da de bestemte seg for faktisk å kjøre, sier Grøndahl Jansen til TV 2 etter målgang.

Lotto-Soudal hadde tatt mye ansvar for å holde avstanden til sjumannsbruddet nede, men lagets spurthåp, Caleb Ewan, gikk i asfalten med 70 kilometer igjen til mål. Ewan klarte ikke å komme opp til hovedfeltet før tredjekategorien Côte de Saint-Romain-en-Gal.

– Beskjedene gikk litt tregt frem og tilbake mellom bil og ryttere. Det var en taktisk blunder av dimensjoner, sier Grøndahl Jansen.

Arvesen: – Det skal ikke skje

Grøndahl Jansen forteller at de ventet at de konkurrerende spurtlagene ville forsøke å kjøre av Dylan Groenewegen, og at planen derfor var å sette seg foran med Lotto-Soudal og Alpecin-Deceuninck etter den siste stigningen for å ta igjen utbryterne.

– Når sammenlagtrytterne også vet at det er vind, mulighet for at det skal sprekke og en teknisk utforkjøring, er veien full av ryttere. Da tar det tid å navigere seg frem. Det går fort noen minutter fra å bestemme seg til å dytte nok rumper for å komme frem, sier han.

Tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen var kritisk på TV 2s Tour de France-sending.

– Sportsdirektørene skulle vært klarere, tydeligere og raskere på radioen da de så at Caleb Ewan ikke kom tilbake, sier Kurt Asle Arvesen, som selv er sportsdirektør for det norske profflaget Uno-X.

Caleb Ewan gikk i bakken

– Hvor mye får du med deg når du sitter som sportsdirektør?

– Du får med deg ganske mye med de skjermene. Bilene er besatt med to sportsdirektører. Det skal ikke skje, men jeg tror ikke at han får med seg at Caleb Ewan og Lotto ikke er tilbake i front, sier Arvesen.

– Det er flere lag med raske ryttere, men jeg tror at de var helt kokt og ferdig hele gjengen. Det sitter en mann i grønt der. Det tar fra dem lysten til å bidra, når de vet at de kanskje blir slått til slutt likevel, påpeker han.

Tung dag for Intermarché

Til tross for at Alexander Kristoff hadde utpekt etappen som en mulighet for suksess, satt ikke Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux foran for å hjelpe til med å hente inn det råsterke bruddet.

– Jeg følte meg ikke så bra i starten. Jeg datt av i starten, og jeg følte det var enda større favoritter. På slutten var jeg for langt bak og de foran var for sterke, så det var ikke vits å tette foran, sier han til TV 2.

TUNG DAG: Alexander Kristoff hadde ikke gode bein på 13. etappe i Tour de France. Foto: Chris Wallis/Goding Images/PA Images

– Jeg følte meg ikke bra i den første bakken, og jeg falt litt av med en del andre, men det var ikke andre spurtere der, så det var mange som følte seg bedre enn meg, sier Kristoff.

Lagkamerat Sven Erik Bystrøm er glad han ikke måtte foran i feltet.

– Jeg tenkte på det, men jeg fikk ingenting på øret. Hadde de sendt meg foran, hadde nok avstanden gått opp, for jeg var rimelig sliten bak der uansett. Jeg var litt glad de ga opp. Det var nesten en lettelse, sier Bystrøm, som forteller om en varm, tøff og slitsom dag i feltet.

Aike Visbeek, sportsdirektør i Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, mener det var to grunner til at det belgiske laget ikke satte seg i front med BikeExchange-Jayco etter Côte de Saint-Romain-en-Gal.

– 1. Fordi vi trodde det var kjørt. 2. Vi hadde fokus på Louis Meintjes. Vi hadde ikke følelsen at vi kunne komme tilbake, sier Visbeek til TV 2.