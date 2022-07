Uno-X syklisten Susanne Andersen mister Tour De France. Det bekreftar ho til TV 2:

– Vi bestemte dessverre at kragebeinet ikkje er sterkt nok. Touren kjem ei veke for tideleg til at det er forsvarleg og gir meining for meg å køyre.

– Hjarteknusande

Grunnen er at Andersen knakk kragebeinet for tre veker sidan.

– Heilt sidan eg knakk det, har sjansane vore veldig små. Vi hadde eit lite håp, sidan brotet var fint og stabilt, seier Andersen.

Sjølv om håpet har vore til stades, har Andersen og støtteapparatet heile tida helt mot å stå over touren.

– Det er ikkje verdt å stille på start om eg ikkje kan prestere. Det kjem andre ting seinare i år, sjølv om det er veldig kjipt og hjarteknusande å ikkje få stille på start, seier ho.

Stor risiko

Ifølge Andersen er ikkje eit kragebeinsbrot i prinsippet sterkt nok før det har gått seks veker. For hennar del har ho hatt ein heilt alminneleg prosess. Brotet har ikkje grodd fortare enn gjennomsnittet.

– Det er ein stor risiko å sykle, for det å krasje og brekke kragebeinet igjen er relativt enkelt.

– Tour de France er veldig tydeleg det største løpet i løpet av året, og eit av dei der alle kjem til å vere i sin beste form. Det hjelper ikkje å kome inn dit og vere litt usikker på kragebeinet, legg Andersen til.

Sjølv om ho synest det er kjipt å stå over touren, er ho klar på at det kjem fleire løp som passer ho bra:

– Tour of Scandinavia kjem, og det rekker eg 100 prosent. Eg har trena bra, og eg trur eg kan kome tilbake og gjere det veldig bra.

Tøft år

Syklisten har ikkje hatt den lettaste starten på året. I januar fekk ho korona, og i mai kom beskjeden om at kjærasten, Torstein Træen, hadde fått kreft.

– Sjølv om eg ikkje har vore redd for at han ikkje skulle bli frisk, har eg kjent på at det er urettferdig for han, og kor hardt det hadde prega meg om noko slikt hadde skjedd med meg.

Andersen brukte mykje tid med kjærasten frå mistanken om sjukdommen kom, og utover.

– For meg hjelpte det mykje å berre vere rundt Torstein. Då visste eg at han hadde nokon, og eg hadde og eit behov for å vere heime. Han var med meg ut og sykla når vi venta på den endelege diagnosen, og hjelpte meg å kome gjennom det, fortel ho.