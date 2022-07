Fredrik (18) på ferie: – Røykenskyene kom rett over oss

En stor skogbrann sprer seg over deler av Spania fredag ettermiddag, tett på flere områder hvor mange nordmenn er på ferie.

Den tette røyken brer seg som et teppe over himmelen i nærheten av Malaga og skygger for den varme solen.



Flere enn 1000 personer har blitt beordret å evakuere stedet, ifølge en spansk lokalavis.

En av dem som ble vitne til de voldsomme skyene er Fredrik Myrseth (18) fra Sotra, utenfor Bergen.

– Røykskyene kom plutselig rett over hodet på oss og det la seg en stor skygge over flere hus og bygninger i nærheten, sier Fredrik til TV 2.

Se video av brannen øverst i saken.

Spredde seg i stor fart

Sammen med foreldrene og to lillebrødre er Fredrik på ferie i området La cala de Mijas ved Malaga og har en uke igjen av ferien.

TETT PÅ: Fredrik (18) ble satt ut da den tette røyken kom nærmere og nærmere. Foto: Privat

De eier en leilighet på en fjelltopp i området, og Fredrik anslår at de sorte skyene var omtrent en 30 minutters kjøretur unna.

– Det var min lillebror som oppdaget det. Først ble vi litt bekymret og engstelige for det var en skikkelig brann, sier Fredrik.

Den voldsomme røyken utviklet seg fort og spredde seg over himmelen i voldsom fart.

– Gjorde sterkt inntrykk

– Vi tenkte bare «wow», sier 18-åringen, som skyndet seg å ta flere bilder og video av skogbrannen.

– Det gjorde skikkelig inntrykk på oss, og jeg har aldri sett noe lignende før, legger han til.

De første bildene ble tatt rundt klokken 12.30 fredag ettermiddag, men Fredrik sier det var verst rundt klokken 14.00.

SORT: PÅ et tidspunkt var himmelen nesten bare sort i fjellkjeden bak La cala de Mijas. Foto: Fredrik L. Myrseth.

– Nå ser det ut som røyken har lagt seg litt bak fjellene i det fjerne, det kan være at vindretningen har endret seg, sier Fredrik.

– Er dere bekymret for at vinden skal snu igjen?

– Nei, ikke akkurat nå, for jeg ser at røyken er langt unna.

Over 1000 evakuert

Det oppholder seg flere nordmenn i området, noe Fredrik kan bekrefte.

– Jeg har ikke fått snakket med naboene ennå, men vi kunne se fra balkongen at det var flere ved bassengkanten som stirret opp, sier han.

SKOGBRANN: Det er kraftig røykutvikling fra området som brenner i Malaga. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters.

Evakueringsordren skal gjelde tettstedet Alhaurín de la Torre, samt deler av Alhaurín el Grande i Malaga. Flere enn 1000 skal være evakuerte.

Lokalavisen skal ha fått opplyst av ordføreren, Joaquín Villanova, i Alhaurín de la Torre at brannen kan være påsatt.

De første meldingene begynte å tikke inn til brannsentralen klokken 12.37.

Flere veier i området skal være stengt på grunn av røyk.