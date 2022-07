Står på videre for ME-syk kone:– Tøft for Katrine å blottlegge seg

Det er tøft å stå fram og blottlegge seg, men det er verdt det både for egen del og for andre alvorlig ME-syke, mener Gøran og Katrine Grini.

– Jeg er en ganske rolig person som liker meg bedre på sidelinjen, men jeg er glad for å kunne fronte saken på Katrines vegen, sier Gøran Grini.

TV 2 har fortalt at han har valgt å stå fram i mediene og kjempe det han kan for at ektefellen skal få tilrettelagt behandling på landets eneste tilbud tilrettelagt for alvorlig syke ME-pasienter.

Etter reportasjen på TV 2 onsdag har han mottatt overstrømmende støtte.

– Det har bare vært positive reaksjoner, særlig fra andre som er i Katrines situasjon som takker for at vi tar kampen. Det er mye støtte å få, sier han.

Gøran og Katrine Grini var enige om å slippe TV 2 inn i mørket på soverommet for å dokumentere den tøffe hverdagen. I ettertid er også Katrine glad for støtten de har fått, forteller han.

Gøran Grini og Katrine Helene Johnsen Grini håper på et bedre liv.. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg skal ikke legge skjul på at det er tøft for henne også, å blottlegge seg på den måten. Men hun tenker på andre som er i samme situasjon, og det gjør det verdt å stikke seg fram.

Overkjørte fastlegen

Gøran sendte inn en søknad om plass for Katrine på Røysumtunet i mars. Fastlegen anbefalte sterkt et langtidsopphold der for Katrine, som har ligget i mørket på soverommet siden februar.

Fastlegen advarte samtidig mot at kommunens alternativ, 14 dager på helsehus, kunne føre til at Katrine ble dårligere.

Men Skien kommune overkjørte fastlegens vurdering, og mente tilbudet deres var godt nok. Kommunen kjøper i utgangspunktet ikke helsetjenester, og avslo derfor å betale for et opphold på en privat institusjon utenfor kommunen, ifølge avslaget 8. april.

TV 2 har bedt om intervju med ordfører, varaordfører og administrasjonsledelsen i Skien kommune, men ingen stiller. Ifølge fungerende kommunesjef Geir Gjeldstad følger kommunen den nasjonale veilederen for omsorgstjenester og behandling av ME-syke i kommunen og spesialhelsetjenesten.

Lys i tunnelen

Spleisen venner av Katrine startet for å samle inn 1,5 millioner kroner til et opphold på Røysumtunet tikker og går videre. Med støttekonserter og donasjoner er det nå kommet inn 750.000 kroner, forteller Gøran.

– Vi har fortsatt en vei å gå, så vi skal stå på vider, men et opphold er innen rekkevidde, så vi kan senke skuldrene og ser lyset i tunnelen, sier han optimistisk.

Mens kommentarene har strømmet på har det vært stille fra Skien kommune.

– Jeg har ikke hørt noe fra dem i det hele tatt, ikke et ord, sier han.

Jobber med album

Til uken skal han ha et møte med de ansvarlige for pasientlistene på Røysumtunet. Katrine stod først på ventelisten i juni, men da hadde de ikke nok penger til å ta i mot noen ledig plass. Nå satser ekteparet og støttegruppen på september.

Enn så lenge går dagene som før, med heldøgns pleie av Katrine. Noen sommerferie er det ikke snakk om.

Gøran spiller keyboard og produserer et nytt dobbeltalbum for den amerikanske artisten Chip Taylor. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hva er det som holder deg oppe?

– Det er den jobben støttegruppa gjør, og så sniker jeg meg ned i kjelleren innimellom og jobber videre på Chip Taylors album hvis det passer sånn.