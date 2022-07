Drillo øyner Norge-håp på grunn av historisk smell

Stortapet mot England er en stor grunn til at Drillo holder Norge som en liten favoritt mot Østerrike.

Fotballfolket i både inn- og utland var svært kritiske til Norges innsats mot England i kampen som endte med 0-8-tap. Det styggeste tapet for et landslag i EM-historien.

Landslagssjef Martin Sjögren har måttet tåle mye kritikk etter det stygge tapet. Spillerne fikk også slakt i blant annet TV 2s spillerbørs, hvor det kun ble delt ut enere og toere.

Støtter seg på forskning

Likevel øyner Egil «Drillo» Olsen håp for de norske kvinnene. Det håpet er en forskning fra Charles Reep, en tidligere matematiker som på slutten 1950-tallet begynte å forske på ulike aspekter ved fotball.

– Han er kampanalysens far, og en jeg etter hvert fikk god kontakt med. Han undersøkte hvordan lag gjorde det i neste kamp, etter å enten ha vunnet med mer enn fem mål, eller tapt med mer enn fem mål, sier Drillo og følger opp:

– Laget som vant med mer enn fem mål vant sjelden i påfølgende kamp, mens laget som tapte stygt, tapte nesten aldri i påfølgende kamp. De slapp også sjelden inn mer enn ett mål.

Drillo påpeker imidlertid at det er forskjell på engelsk toppdivisjon og et mesterskap. Men psykologien i det hele mener han er ganske lik.

– Mye bedre offensivt enn Østerrike

Den tidligere landslagssjefen for de norske herrene er klar på at Norge er nødt til å prestere flere hakk bedre enn de gjorde mot England.

– Men jeg tror de har en god sjanse til å nå kvartfinalen. Norge er et mye bedre offensivt lag enn Østerrike, men vi må alle være klar over at Østerrike er bedre defensivt enn Norge.

– Hvilken kamp tror du vi får se i kveld?

– Østerrike kommer til å spille med liten risiko. De går jo videre på 0-0. Men kampen kan endre seg fullstendig om Norge får en tidlig scoring. Da må Østerrike ut og jage scoring og da har Norge såpass gode spillere på topp at det kan gi oss muligheter.

Nå er han sikker på at både støtteapparatet til landslaget og spillerne er svært sugne på å rette opp inntrykket fra tapet mot England. Akkurat på det taktiske er han usikker på hvor mye som endres, men han tror vi får se en helt annen innsats fra de norske spillerne enn det de serverte mot England.

– Folk er forskjellige. Nå er det ekstremt viktig at det er spillere i gruppen som tar tak. Man må se vilje og innsats i kveld. Og alle må ha troen på at de skal klare det. Hvis jeg skal tippe, så setter jeg 60/40 prosent sjanse for norsk avansement i kveld, avslutter Drillo som selv skal se kampen fra hytta hjemme i Norge.