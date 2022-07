Dansk bruddseier i Tour de France

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Fred Wright og Hugo Houle hadde ingenting å svare med da Mads Pedersen gikk til på oppløpet på 13. etappe i Tour de France.

Dansken vant sin første Tour de France-etappe overlegent etter å ha kommet med i bruddet som endte opp med å gjøre opp om seieren.

26-åringen forteller at planen var å gå i brudd idet fire eller flere ryttere var samlet.

– For vi visste ikke hvordan de andre lagene ville kjøre den siste klatringen med 45 kilometer igjen. Jeg trodde lenge at det var en tabbe å være i bruddet, for vi hadde bare to minutter, sier Pedersen lattermildt i seiersintervjuet.

Verdensmesteren fra 2019 er i skyene for at det endelig lyktes.

– Det er utrolig endelig å ta en seier. Jeg visste at formen er god, og jeg har definitivt gått glipp av muligheter den første uken. De to siste ukene er det ikke mange sjanser for en som meg, så det var veldig fint å gripe den i dag, forklarer han.

Wright tok andreplassen foran Houle. Alexander Kristoff ble beste nordmann på 14. plass, snaut seks minutter etter Mads Pedersen.

Danmark har vunnet tre etapper i årets Tour. Fra før har Magnus Cort og Jonas Vingegaard triumfert. Vingegaard har også den gule trøyen.

Norsk mellombrudd hentet

Som ventet ble den en heftig kamp om å komme seg med i bruddet, men ingen lyktes før opp tredjekategoristigningen Côte de Brié. Da var det en svært kjøresterk trio i Matteo Jorgenson, Stefan Küng og Filippo Ganna som fikk avstand på hovedfeltet.

Bak gikk et større mellombrudd som inkluderte både Edvald Boasson-Hagen og Andreas Leknessund, men de klarte aldri å komme helt opp til Jorgenson, Küng og Ganna, for Alpecin-Deceuninck, som satt uten ryttere i de to gruppene foran, kjørte inn det norske mellombruddet.

Så gikk det et nytt brudd, men heller ikke da klarte Alpecin-Deceuninck å få med noen ryttere. Opp til Jorgenson, Küng og Ganna kom Hugo Houle, Fred Wright, Quinn Simmons og Mads Pedersen.

Spurthåp i stygg velt

Lotto-Soudal brukte flest ryttere og mest krefter for å holde avstanden til bruddet nede på drøyt to minutter, men kaptein Caleb Ewan gikk i bakken med 70 kilometer igjen. Han klarte ikke å komme opp til hovedfeltet før tredjekategoristigningen Côte de Saint-Romain-en-Gal, der også Fabio Jakobsen slet med å sitte med opp.

Da så det ut til at hovedfeltet ga opp å hente bruddet, som fikk tre og et halvt minutter men så satte Amund Grøndahl Jansen og BikeExchange-Jayco foran i et forsøk på å redde en massespurt.

BikeExchange-Jayco kom frem for sent og ble alene i forsøket. Laget til Amund Grøndahl Jansen fikk ikke forspranget ned i mer enn drøyt to minutter. Med drøyt 13 kilometer igjen til toppen ga de opp å ta igjen bruddet, som dermed gjorde opp om etappeseieren.

Tolv kilometer før mål gikk Mads Pedersen på et overraskende angrep, og det var kun Wright og Houle som klarte å følge. Trioen kom inn sammen med oppløpet, der Mads Pedersen vant spurten enkelt.

Se 14. etappe på TV 2 og TV 2 Play lørdag fra klokken 12.00.