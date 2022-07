Få minutter etter denne videoen av Liza (4) ble filmet, smalt det

Fire år gamle Liza med downs syndrom har blitt et symbol på krigens uskyldige ofre.

Det ukrainske forsvarsdepartementet publiserte fredag et videoklipp av fire år gamle Liza og hennes mor. De hevder det er tatt like før et av rakettangrepene mot byen Vinnijtsja i Ukraina torsdag.

Liza Dmitrieva (4) som ble drept i et russisk rakettangrep torsdag, har blitt et symbol på krigens uskyldige ofre. Foto: LOGOCLUB CHILDREN'S CENTER

Liza, en jente med Downs syndrom, går glad og triller vognen sin og snakker med sin mor. De smiler til hverandre. Noen minutter etter videoopptaket ble gjort, ble Liza drept av russiske raketter.

– Feil plass til feil tid

– De var på vei fra logopedtime, og de var tilfeldigvis på feil plass til feil tid, uttalte president Volodymyr Zelenskij i en videomelding.

Han bekrefter at Liza var ett av ofrene for torsdagens rakettangrep.

Videoen ble filmet av moren Iryna, som selv ble hardt skadd i angrepet. TV 2 har sett bilder fra stedet like etter angrepet. Bildene viser groteske scener.

MANGE DØDE: Tre av de drepte i angrepet var barn. Her ligger barnevognen til Liza igjen på gaten Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Minst 23 personer ble drept og 100 skadet da russiske langdistanseraketter ble skutt opp fra en ubåt i Svartehavet og traff sivile mål i byen som ligger sørvest i Ukraina.

Kun ti av de drepte er identifisert og fremdeles letes det etter døde i ruinene.

SORG: Mange legger ned blomster og bamser til minne om Liza og de andre drepte barna. Foto: AP

Presidentens kone, Olena Zelenska, skriver på sin Telegram-kanal at hun selv har møtt Liza under innspilling av en julevideo. Presidentfruen engasjerer seg spesielt for barn med spesielle behov.

– I dag blør hjertene våre. Øynene våre er fulle av tårer fordi vår familie som består av mange tusen, har mistet en av våre egne, sier en støtteorganisasjon for mennesker med downs syndrom i en uttalelse.

STERKE FØLELSER: Minst 23 personer, deriblant tre barn, døde i angrepet. Mange strømmer til for å gi en siste hilsen. Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

– Holdes som gissel

Zelenskyj raser og kaller Russland en terror-stat som angriper sivile mål.

– Året er 2022. Ingen by i verden skal holdes som gissel av artilleri. Enhver nasjon som terroriseres av missiler må motta skikkelig hjelp og beskyttelse fra andre frie nasjoner, skriver presidenten på sin Telegram-kanal.

Russland hevder at de kun er ute etter å treffe militærstrategiske mål.